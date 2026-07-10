Un nuevo hogar a un paso de Pontevedra

Vivir en un entorno tranquilo, cerca de la ría y a pocos minutos de la ciudad es posible. Ese equilibrio es el que propone Arboreda Residencial, una nueva promoción pensada para quienes buscan funcionalidad, luz y calma sin renunciar a la comodidad del día a día. Ubicada en la localidad de Poio, a pocos minutos de Pontevedra, el proyecto se sitúa en un entorno residencial consolidado, con servicios próximos, buenas conexiones y una relación directa con algunos de los paisajes más reconocibles de las Rías Baixas.

Las claves del proyecto

La promoción se compone de 93 viviendas distribuidas en tres bloques, con opciones de 1, 2 y 3 dormitorios. Sus viviendas han sido diseñadas pensando en el uso real: distribuciones funcionales, buena separación entre zonas de día y de noche, grandes ventanales, luz natural y terrazas que amplían el espacio habitable hacia el exterior.

Infografía del interior del proyecto. / Cedida

El conjunto incorpora también zonas comunes como piscina, solárium, espacios ajardinados y local comunitario. No se plantean como un lujo aislado, sino como parte de una forma de vivir más práctica y agradable, en la que los espacios compartidos aportan comodidad y valor al día a día.

A nivel técnico, Arboreda cuenta con calificación energética A, un aspecto cada vez más relevante por su impacto en el confort térmico y en la reducción del consumo. A ello se suman soluciones orientadas a mejorar la eficiencia y la calidad interior de las viviendas.

Una ubicación cercana y cómoda

Su ubicación es uno de sus puntos fuertes. Poio se ha consolidado como una de las zonas más atractivas para quienes desean mantener una conexión directa con Pontevedra y, al mismo tiempo, disfrutar de un entorno de escala más residencial.

Infografía del proyecto Arboreda Residencial. / Cedida

Arboreda se sitúa en una zona consolidada de Poio, con todo tipo de comodidades en el entorno próximo: colegios, guarderías, centros sanitarios, comercio de proximidad y zonas verdes. A esa comodidad se suma la cercanía a Pontevedra, que permite acceder en pocos minutos a los servicios propios de la ciudad, su actividad comercial y su oferta cultural.

También cuenta con buenas conexiones por carretera, con acceso cercano a vías como la AP-9, lo que facilita la movilidad hacia otros puntos de la provincia y de Galicia. Además, la proximidad a lugares como Combarro, Sanxenxo o las playas de Lourido, Cabeceira y Raxó amplía las posibilidades de ocio sin necesidad de grandes desplazamientos.

Infografía de Arboreda Residencial.