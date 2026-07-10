David Bisbal, María Becerra, Ana Mena y Nathy Peluso lideran el regreso de Bigsound a Pontevedra

Apenas han pasado 365 días desde que Pontevedra acogía por primera vez Bigsound. Era una propuesta ambiciosa: incorporar a Galicia un gran festival de músicacapaz de atraer algunas de las principales giras nacionales e internacionales.

Doce meses después, el balance habla por sí solo. Bigsound ya figura entre las cinco grandes citas musicales de Galicia y celebrará los próximos 17 y 18 de julio su segunda edición en el Parque de Tafisa.

Las cifras ayudan a entender el fenómeno. En su primera edición, el festival recibió a más de 35.000 asistentes, generó un impacto económico estimado de 14 millones de euros, miles de pernoctaciones y un importante retorno para la hostelería, el comercio y los servicios de la ciudad. Bigsound Pontevedra se ha convertido así en uno de los proyectos culturales con mayor crecimiento del noroeste peninsular.

Más allá de los números, el evento ha contribuido a dinamizar la actividad turística y proyectar la imagen de la Boa Vila fuera de las fronteras gallegas. Su éxito también ha sido reconocido por la propia industria musical: en la 10ª edición de los Iberian Festival Awards, Bigsound Pontevedra recibió el premio a Best New Festival, y fue nominado o finalista en otras siete categorías, como Best Hosting and Reception, Best Major Festial o Best Festival Photo, entre otros.

Los nombres propios de Bigsound Pontevedra 2026

La segunda edición de Bigsound Pontevedra reunirá a algunas de las figuras más relevantes del panorama musical actual, en un cartel que combina artistas y estilos con el poder de conectar con distintas generaciones de público.

Ambiente en Bigsound Pontevedra durante la pasada edición. / Manu González

Durante dos jornadas, el Parque de Tafisa se convertirá en una pequeña ciudad dedicada a la música. Los escenarios Xacobeo 2027 Stage y Pontevedra Stage permitirán enlazar conciertos prácticamente sin interrupciones, mientras el público podrá disfrutar de zonas gastronómicas, espacios de descanso, servicios adaptados a personas con movilidad reducida, activaciones de marcas colaboradoras como imagin Music Sessions o la ya conocida Calle Havana, de Havana Club, uno de los espacios de encuentro más populares del festival en todas sus ciudades.

Cinco conciertos que solo podrán verse en Pontevedra

Además, uno de los grandes atractivos del festival volverá a ser el carácter exclusivo de muchas de esas actuaciones.

Ana Mena estará el sábado 18 de julio ofreciendo un concierto exclusivo en el Parque de Tafisa. / BIGSOUND

Cinco artistas en total ofrecerán en Bigsound Pontevedra sus únicos conciertos en Galicia del año: David Bisbal, Maria Becerra, Nathy Peluso, Ana Mena y Luck Ra.

Cartel completo y entradas

La programación del festival suma propuestas de estilos variados como Natalia Lacunza, Juan Magán o Despistaos, entre muchos más artistas. Pero Bigsound Pontevedra no quiere limitarse únicamente a atraer grandes nombres nacionales e internacionales.

Cartel completo de Bigsound Pontevedra 2026. / FDV

El festival mantiene una firme apuesta por el talento gallego y suma a su cartel a la banda pontevedresa Rager y a LG1DO, toda una revelación de la música urbana en Galicia.

Las entradas de día y abonos para ambas jornadas están a la venta en este enlace. Gracias a la colaboración con la Dirección Xeral de Xuventude de la Xunta de Galicia, las personas titulares del Carné Xove podrán disfrutar de un 15 % de descuento en 300 abonos para Bigsound Pontevedra mediante el código «CARNEXOVEFESTIVAIS». Además, Xuventude estará presente en el festival con un espacio propio y actividades para los asistentes.

A continuación puedes consultar la distribución de conciertos entre los dos días de festival.

Viernes 17 de julio

La primera jornada de Bigsound Pontevedra acogerá las actuaciones de referentes pop como David Bisbal e iconos de los sonidos latinos y urbanos, como Juan Magán, Luck Ra, Lucho RK y Hens. El cartel del día se completa con Nil Moliner, Despistaos, Mafalda Cardenal, Gemeliers, Chema Rivas, LG1DO y Ele DJ.

Luck Ra será uno de los conciertos de la jornada inaugural de Bigsound Pontevedra 2026. / BIGSOUND

Sábado 18 de julio

El segundo y último día de festival será el turno de grandes nombres del pop y de la música urbana, como Maria Becerra, Nathy Peluso y Ana Mena. También pasarán por los escenarios de Bigsound Natalia Lacunza, Walls, Yami Safdie, Besmaya, Big Lois, Luc Loren y Rager.

Nathy Peluso hará vibrar Pontevedra con su Grasa Club. / BIGSOUND

Un festival que ha llegado para quedarse

Bigsound Pontevedra está organizado por Bigsound y PlayPlan y cuenta con el patrocinio del Concello de Pontevedra, a través de la marca turística Visit Pontevedra. El festival cuenta además con el apoyo de la Xunta de Galicia, a través de la Axencia Turismo de Galicia, en el marco de los Concertos do Xacobeo, así como con la colaboración de Galicia Calidade y Xacobeo 2027.

Durante dos días, Pontevedra volverá a convertirse en punto de encuentro para miles de personas unidas por la música. / Manu González

Asimismo, cuenta con el patrocinio de la Deputación de Pontevedra y Turismo Rías Baixas, a través de la marca Rías Baixas Fest. También cuenta con la colaboración de Carné Xove, Keler, imagin, Havana Club, Gi Group, Renfe, Red Bull, Schweppes, Pepsi, Enterticket, LOS40 y Bono Cultural, una colaboración que refuerza el compromiso compartido con el desarrollo de grandes proyectos culturales en Galicia.

Si el estreno sirvió para demostrar que Pontevedra podía albergar una cita de estas dimensiones, la edición de 2026 pretende confirmar definitivamente que el festival ha llegado para quedarse. Porque, más allá de los conciertos, Bigsound Pontevedra se ha consolidado como un proyecto que une cultura, turismo, promoción del territorio y oportunidades para el talento. Una cita que ya forma parte del verano gallego y que aspira a seguir poniendo la banda sonora de una ciudad que, cada mes de julio, vuelve a latir al ritmo de la música.