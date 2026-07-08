Todo el sabor del mar en conserva: regresa la iniciativa «Cata a Lata»

La campaña «Cata a Lata» vuelve de la mano de Vegalsa-Eroski y ANFACO-CYTMA. Ayer se celebró en el hipermercado Eroski de Nigrán la presentación de la nueva edición de esta iniciativa, cuya misión es promover el consumo de conservas, así como poner en valor su calidad y sus beneficios nutricionales. Para ello, durante la primera quincena de este mes será posible encontrar en los lineales de Eroski y Autoservicios Familia promociones especiales en conservas.

Formaron parte del acto el director de Compras de Vegalsa-Eroski, Jorge Eiroa; el secretario general de ANFACO-CYTMA, Roberto Alonso; el director xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación de la Xunta de Galicia, Isaac Rosón; y el alcalde de Nigrán, Juan González. Todos ellos destacaron la importancia del sector conservero como motor económico.

«En Vegalsa-Eroski mantenemos una colaboración con ANFACO-CYTMA y con el sector conservero, uno de los grandes referentes de nuestra industria alimentaria», afirmó el director de Compras de la compañía gallega, Jorge Eiroa,«las conservas forman parte de nuestra cultura gastronómica y tienen una gran calidad y un alto valor nutricional». En este sentido, el compromiso de Vegalsa-Eroski con el impuso del consumo de conservas se refleja bien en cifras: en 2025 realizaron compras por valor de 30 millones de euros a 21 fabricantes del sector, lo que se tradujo en la comercialización de 2,8 millones de kilos de conservas, según informó Eiroa.

Desde ANFACO-CYTMA, su secretario general, Roberto Alonso, destacó que «iniciativas como ‘Cata a Lata’permiten acercar al consumidor la calidad, la variedad y la versatilidad de las conservas de pescado y marisco, reforzando su presencia en el punto de venta». De este modo, señalaba, «la colaboración con Vegalsa-Eroski contribuye además a poner en valor una industria con una gran tradición, pero también innovadora, competitiva y plenamente adaptada a los actuales hábitos de consumo».

Durante la primera quincena de julio, las conservas estarán de oferta en las tiendas Eroski y Autoservicios Familia. / Vegalsa-Eroski

ANFACO-CYTMA agrupa en la actualidad a más de 250 empresas de todos los eslabones del complejo mar-industria alimentaria, que representan una facturación conjunta de 13.800 millones de euros y más de 25.3000 empleos en España. La misión principal de la asociación es defender los intereses de sus asociadosante administraciones, organizaciones multilaterales y todo tipo de entidades nacionales, europeas e internacionales. Además, desarrolla soluciones de alto valor en I+D+i, calidad y seguridad alimentaria, sostenibilidad o asesoramiento técnico, entre otros ámbitos.

Durante el evento de este martes estuvieron presentes representantes de 15 empresas conserveras con las que trabaja Vegalsa-Eroski. La jornada incluyó una degustación a cargo de la chef Beatriz Alcalá, que demostró la versatilidad y el valor culinario de las conservas de pescados y mariscos a través de diferentes propuestas gastronómicas elaboradas con estos productos.

Sobre Vegalsa-Eroski Vegalsa-Eroski cuenta con 291 establecimientos en Galicia, Asturias y Castilla y León, entre propios y afranquiciados bajo las marcas comerciales, hipermercados y gasolineras Eroski, Eroski Center, Autoservicios Familia, Cash Record, Eroski City, Aliprox y Eroski Rapid. Su estructura comercial se complementa con una plataforma de mercancías generales en Sigüeiro, además de las plataformas de frescos de A Coruña y centros de distribución en Vigo y Ourense.

Colaboración con productores locales

La estrategia de Vegalsa-Eroski para contribuir al desarrollo económico de los territorios en los que opera pasa por el apoyo a los proveedores de proximidad. Solo en 2025, la compañía destinó aproximadamente 600 millones de euros a compras de proximidad y colaboró con cerca de 900 proveedores y productores locales de Galicia, Asturias y Castilla y León.

En conjunto, estos socios de proximidad representan ya el 40% del total de proveedores con los que trabaja Vegalsa-Eroski, reforzando su apuesta por el tejido productivo local, la frescura de los productos y la generación de valor compartido en las comunidades donde está presente.