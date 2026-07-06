Verán de concertos en Soutomaior: o grupo internacional Talco, De Ninghures e 9Louro actuarán de balde o próximo 10 de xullo
As actuacións celebraranse no Peirao de Arcade a partir das 20:30 horas
Completa a programación a discoteca portátil La Duendeneta
O Concello de Soutomaior vivirá unha noite memorable o próximo venres 10 de xullo, coa celebración dos concertos gratuitos de verán que traerán á vila o mellor do panorama galego e á banda internacional Talco.
Será unha xornada destinada a disfrutar e bailar nun ambiente festivo e distendido no Peirao de Arcade. A música comezará a soar a partir das 20:30 horas e pasarán polo escenario, ademais de Talco, os galegos De Ninghures, 9Louro e La Duendeneta.
Talento galego nos concertos de Soutomaior
Así, este ano destaca a diversidade musical e interxeneracional dos concertos do verán de Soutomaior, pero tamén a gran presenza de artistas galegos (e que fan a súa música en galego), dando así continuidade á programación do ano pasado, que contou coa presenza de The Rapants e Rebelióm do Inframundo.
Por unha banda, De Ninghures é un dos grupos máis recoñecidos do panorama actual. As súas cancións mesturan ritmos e sons de raíz galega cos equivalentes doutros pobos ibéricos, latinoamericanos e magrebís. Despois de inaugurar La Duendeneta a velada, eles serán os primeiros en saír ao escenario, ás 21:30 horas.
Outra das voces que está arrasando na actualidade en Galicia (e máis alá das nosas fronteiras) é 9Louro. O artista de Muros é un dos representantes do que xa se está a denominar "escena urbana galega", cun estilo que transita entre o pop urbano, o trap e a música electrónica. A súa esperada actuación no Peirao de Arcade será ás 00:30 horas.
Desde Italia a Soutomaior
A cita musical do día 10 de xullo contará tamén coa presenza de Talco, unha banda de orixe italiana da actual escena internacional que se consolidou nos últimos anos como unha das más importantes de Europa. Fan ska e punk e teñen un son contundente, con moita presenza de ventos e letras reivindicativas. Sen dúbida, non deixarán indiferente a ninguén do público. O seu concerto dará comezo ás 23:00 horas.
Para completar a velada, a discoteca portátil La Duendeneta volverá a soar tras o concerto de 9Louro, asegurando . O alcalde de Soutomaior, Manu Lorenzo, convida a todo o mundo a asistir aos concertos, e afirma que o Peirao de Arcade será «o epicentro dunha tarde noite inesquecible». «Queremos que o Peirao de Arcade sexa un punto de encontro para a veciñanza e para todas as persoas que nos visiten, nunha noite que combina música, ambiente e un escenario excepcional baixo as premisas da xestión sostible dos residuos, da inclusión, da diversidade e da tolerancia cero antes as conductas sexistas e violentas», declara.
Pola súa banda, o concelleiro de Mocidade, Gonzalo Outeiro, sinala que «animamos a todo o mundo a achegarse desde o inicio da programación para vivir a experiencia completa. O formato da xornada está pensado para desfrutar da música durante toda a noite e seguir facendo dos Concertos de Verán unha referencia na programación estival de Soutomaior».
Horario dos concertos de verán en Soutomaior (10 de xullo)
- 20:30h : La Duendeneta
- 21:30h: De Ninghures
- 23:00h: Talco
- 00:30h: 9Louro
- Sesión final de La Duendeneta para despedir a noite
- La Policía de Cangas se enfrenta otra vez al gobierno 'no se puede garantizar la seguridad de los ciudadanos
- Evacuado en helicóptero un bañista de Viñó (Cangas) tras un infarto y con solo dos médicos en el PAC
- Hasta cuándo durarán las altas temperaturas en Galicia: la Aemet prevé que la ola de calor dure al menos hasta el martes
- Una avería en el cuadro eléctrico provoca un incendio y destroza el entarimado de madera exterior del restaurante de la playa de Menduiña
- Un coche del rally Rias Baixas se sale de la vía y provoca un incendio en Salceda con 10 hectáreas calcinadas
- Gelka, trabajadora, madre soltera y a la espera de los papeles: «Tengo que dejar a mis hijas con una amiga, mis jornadas son imposibles»
- La Guardia Civil inicia, con al menos 50 multas en Barra, el control de aparcamientos en las playas de Cangas
- Nueva batida de voluntarios para buscar a María Pereira, desaparecida en Vigo: «Necesitamos ayuda de los cuerpos de seguridad»