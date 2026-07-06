¿Si uso la Inteligencia Artificial para desarrollar un invento este se puede patentar?

Lo que hasta hace unos años parecía ciencia ficción para la mayoría de los ciudadanos, hoy ya es una realidad que está en constante evolución. La Inteligencia Artificial ha llegado para quedarse y sus usos son extensos. Esta tecnología se está empleando en campos como la medicina, la industria o incluso el mundo del entretenimiento (generando intensos debates en el gremio de creativos).

Ante este contexto en el que la IA se ha "democratizado" y ha mejorado sus funcionalidades, no son pocos los emprendedores que han encontrado en ella una herramienta para facilitar su trabajo. Pero hay que tener cuidado con cómo se utiliza, especialmente si hablamos del desarrollo de nuevos proyectos que impliquen, por ejemplo, un blindaje jurídico, como una patenteo un modelo de utilidad.

Los expertos de Eurekate Ingeniería, empresa especializada en patentes y marcas con sede en Vigo, son claros con esta cuestión: «Usar la IA en una invención puede acelerar el desarrollo técnico, optimizar procesos y mejorar resultados. Sin embargo, también puede generar riesgos jurídicos si no se actúa con estrategia».

Riesgos de usar la IA

En España, la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes establece que «son patentables, en todos los campos de la tecnología, las invenciones que sean nuevas, impliquen actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial». El derecho de adquirir una patente «pertenece al inventor o a sus causahabientes», siendo estos personas físicas.

«Lo relevante es que exista una contribución técnica humana y que la herramienta, este caso la IA, se haya utilizado como medio, no como sujeto creador autónomo», explican desde Eurekate Ingeniería.

La IA puede comprometer la novedad de una invención. / fdv

Además, volviendo a los criterios que se deben cumplir según la ley y la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), el uso de la IA puede comprometer la novedad de la invención. Esto ocurre, por ejemplo, si se divulga información técnica en plataformas abiertas, si se introducen datos sensibles en sistemas que almacenan o reutilizan información o si se publican los resultados antes de presentar la solicitud de patentabilidad.

«Muchos inventores utilizan herramientas de inteligencia artificial para diseñar, simular o perfeccionar sus productos. El problema aparece cuando esa utilización compromete la novedad o la titularidad de la patente», resaltan los expertos.

Cómo proteger tu idea sin desaprovechar el potencial de la IA

Desde Eurekate Ingeniería recomiendan convertir la Inteligencia Artificial en tu aliada sin poner en peligro la patentabilidad de tu proyecto. Para ello, ofrecen las siguientes pautas:

No introducir información confidencial en plataformas públicas.

en plataformas públicas. Utilizar entornos privados o herramientas con garantías contractuales.

Documentar el proceso creativo.

Presentar la solicitud antes de divulgar el proyecto.

Definir claramente el problema técnico que resuelve la invención.

la invención. La estrategia jurídica debe ir paralela al desarrollo tecnológico.

Los especialistas de la compañía también recuerdan que «si la inteligencia artificial simplemente automatiza una tarea sin aportar efecto técnico adicional, la invención no será patentable».

Orienta tu proyecto con Eurekate Ingeniería

Así, antes de lanzar un producto o divulgar resultados, es vital analizar su viabilidad jurídica. Y en eso, en Eurekate Ingeniería son expertos.

Rosa Hernández, CEO de Eurekate. / Cedida

La compañía diseña estrategias adaptadas a cada proyecto, desde el estudio de patentabilidad gratuito, donde se analiza si la idea cumple los requisitos técnicos y legales, hasta el registro oficial, paso imprescindible para iniciar la comercialización con plena seguridad jurídica.

Eurekate se encuentra en Vigo desde el pasado verano, en el número 19 de la calle Oporto, en pleno centro de la ciudad. Si tienes un nuevo proyecto en mente y quieres empezar a ganar dinero con tus ideas, no dudes en concertar una cita online sin coste o agendar una cita presencial.