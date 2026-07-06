Cuenta atrás para el inicio del Vigo SeaFest 2026, el festival donde el mar se disfruta con los cinco sentidos

Vigo es la capital del mar todo el año, pero del 9 al 12 de julio, exhibirá su máximo potencial a la ciudadanía con la celebración del Vigo SeaFest, el Festival ARVI do Peixe.

Este evento, organizado por la Cooperativa de Armadores del Puerto de Vigo (ARVI), arrancará el jueves su séptima edición, ya consolidado como una de las grandes citas del verano en Galicia.

Su objetivo es claro: poner en valor el pescado, la cultura marinera y el trabajo del sector pesquero. Para ello, el Vigo SeaFest cuenta con una intensa programación de cuatros días en la que hay espacio para la gastronomía, la música, el deporte o la divulgación.

La gastronomía, pieza clave del Vigo SeaFest

Uno de los ejes principales del Vigo SeaFest será, como ya es tradición, la gastronomía. Un total de 14 chefs y restaurantes participarán en el certamen Fish & Beer 1906, creando tapas a partir de las especies más representativas de la pesca gallega.

Los concursantes de este año son:

Adrián Santalices , del restaurante Paparrúa.

, del restaurante Paparrúa. Alberto Díez y Olfa Abidi, Güòc.

Güòc. Alejandro Nieto , Taverna Chao.

, Taverna Chao. Carlos Gea, Living Cocina Viva.

Living Cocina Viva. Cristian Arce , Pintxoteca Mar.

, Pintxoteca Mar. Gonzalo Álvarez, As Cunchas.

As Cunchas. Javier Salgado, La Tula Bouzas.

La Tula Bouzas. Jimena Meije , María Manuela.

, María Manuela. Jonathan Mota, Mijo Minibar.

Mijo Minibar. Manuel Antón, Costera MX.

Costera MX. Mauro Barreiro , Konvini.

, Konvini. Miguel Gómez, El Temporal.

El Temporal. Pedro Méndez, Vacaloura by Trepia.

Vacaloura by Trepia. Rebeca Guede, La Orensana.

El público votará del 9 al 12 de julio por su elaboración favorita y un jurado profesional, encabezado por el chef Manuel Costiña, padrino de esta edición, decidirá la ganadora.

¡Vota por tu tapa favorita durante el festival! / PABLO SAA RODRIGUEZ

Además, durante los cuatro días de festival habrá oportunidad de presenciar diferentes showcookings, demostraciones culinarias, talleres y actividades divulgativas sobre la riqueza y los beneficios nutricionales de los productos pesqueros.

Novedades en la parte deportiva del festival

El deporte no podía faltar en la nueva edición de la cita. Como novedad de este año, el jueves se inaugurará el festival con una exhibición de natación artística en la Dársena del Real Club Náutico, a partir de las 20:00 horas.

En esta línea, se celebrará también un Torneo Basket 3x3 Vigo SeaFest, el VIII Torneo Marítimo WP- RCNV | VI Trofeo Vigo Sea Fest de waterpolo, así como los bautismos de mar, organizados en colaboración con el Real Club Náutico de Vigo.

Dentro de la programación del festival, destacan las actividades pensadas para los más pequeños y sus familias. Cuentacuentos, visitas al Buque Escuela, a la Lonja del Puerto o al Buque de Salvamento Marítimo; talleres de cocina o sesiones creativas son algunas de las propuestas de este año.

Todas las actividades son gratuitas, pero se requiere inscripción previa a través de un formulario online que está disponible hasta mañana antes de las 14:00 horas.

Conciertos gratuitos

La oferta de ocio y cultura de Vigo SeaFest se completa con un ciclo de actuaciones que se desarrollará en dos escenarios diferenciados.

Concierto en una pasada edición de Vigo SeaFest. / PABLO SAA RODRIGUEZ

Por un lado, la música sonará por las tardes en el Escenario Estrella Galicia | Diputación de Pontevedra, mientras que los conciertos nocturnos tendrán lugar en el Escenario 1906 | Diputación de Pontevedra.

Del 9 al 12 de julio, amenizarán los Jardines de Montero Ríos bandas y artistas como Mambas Negras, Homenaje a Buena Vista Social Club, MoOom Atlántic, Juan Zelada, Néstor Pardo, Banda Crebinsky, Frasquita Vintage y LesuiteBand, además de las sesiones de DJ Dinand, DJ Botz y DJ Javi Rial.

Así las cosas, Vigo ya cuenta los días para el arranque de esta gran cita donde el mar, sin duda, se disfruta con los cinco sentidos. ¿Te lo vas a perder?