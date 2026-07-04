Rías Baixas saborea una gran añada

El Pleno del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Rías Baixas ha calificado la Añada 2025 como «muy buena». Así lo ha anunciado el presidente del Consejo Regulador, Isidoro Serantes Serantes, en la tradicional comida que esta Denominación de Origen celebra cada año con los medios en Madrid. Esta decisión fue acordada el pasado 19 de junio, siendo uno de los puntos de trabajo de la última reunión de los vocales del Pleno del Consejo Regulador.

Certificación rigurosa

El informe técnico redactado por el Órgano de Control y Certificación del Consejo Regulador explica que, hasta el 31 de mayo de 2025, el vino verificado de la añada 2025 en esta Denominación de Origen sumaba un total de 14.248.765 litros, lo que supone un 6,92 % más de vino que en el mismo periodo de la cosecha pasada. Además, el documento incluye los resultados comparados del análisis sensorial y fisicoquímico del proceso de certificación de 623 muestras pertenecientes a 127 bodegas. Se trata de un proceso acreditado por ENAC para verificar la aptitud de los vinos antes de salir al mercado. Para ello, el Órgano de Control y Certificación se ampara en el trabajo de un panel de expertos integrado por 30 profesionales. Así, cada uno de los depósitos de las 167 bodegas, depósito a depósito, son verificados en su aptitudes fisicoquímica y organoléptica (en cata ciega) antes de su puesta en el mercado. Esta acción garantiza a los consumidores el cumplimiento del pliego de condiciones de los vinos etiquetados bajo el amparo de la Denominación de Origen Rías Baixas.

El panel de expertos del Consejo Regulador enumera diferentes cualidades en los vinos de Rías Baixas de la añada 2025:

- Fase visual: color amarillo pajizo, con ribetes verdosos, limpios y brillantes. Tonalidad muy típica de los vinos de Rías Baixas.

- Fase olfativa: de intensidad aromática media, muy francos, con aromas primarios frescos y varietales, donde dominan claramente las notas frutales de manzana, frutos de hueso, cítricos y fondos herbáceos.

- Fase gustativa: de intensidad media, con buena acidez y estructura, vinos ligeros y fáciles de beber. Poseen un retronasal placentero con aromas frutales y florales.

Según el informe técnico, la cosecha 2025 de la D.O. Rías Baixas puede definirse como: «Una añada histórica en cuanto a volumen y, dada la perfecta maduración del fruto, gracias al equilibrio térmico del pasado verano, se auguran unos vinos blancos con la acidez característica de la zona, pero con una carga frutal muy expresiva y un perfil aromático muy limpio».

El informe no solo compara datos y puntaciones con ediciones anteriores, sino que también tiene en cuenta la valoración de los expertos en los diferentes concursos de vinos nacionales e internacional, así como los comentarios recogidos en guías especializadas y publicaciones.