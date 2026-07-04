El gran momento de los vinos de Valdeorras

La XXVII Cata de los Vinos de Valdeorras, celebrada el pasado mes de mayo, volvió a evidenciar el alto nivel del sector vitivinícola en la comarca. En esta edición participaron 18 bodegas y se presentaron 50 referencias, de las cuales 27 eran vinos blancos y 23 tintos. El evento tuvo lugar en el Complejo Hostelero Paladium y reunió a profesionales del sector con el objetivo de reconocer las mejores elaboraciones de la cosecha 2025 y de las añadas anteriores, consolidándose como un importante escaparate de la calidad de los vinos amparados por la Denominación de Origen Valdeorras.

En el apartado de vinos blancos, el primer premio fue para Lagar do Cigur Godello 2025, de Adega Melillas e Fillos, S.L. El segundo puesto recayó en D’Berna Godello 2025, de Guitian y Blanco, S.C., mientras que el tercero fue para Quinta da Peza Godello 2025, de Adega Quinta da Peza, S.L. En cuanto a los vinos tintos, el máximo galardón correspondió a Joaquín Rebolledo Mencía 2025, de Joaquín Rebolledo, S.A., seguido por Alan de Val Mencía 2025, de Adega ALAN, S.A.T., y Quinta da Peza Mencía 2025, de la misma bodega.

El certamen también reconoció vinos de otras añadas. En tintos, la primera mención especial fue para Alán Escada 2023, de Adega Alan, S.A.T., y la segunda para Lagar do Cigur 2019, de Adega Melillas e Fillos, S.L. En blancos, la mención especial recayó en O Luar do Sil Godello sobre lías 2024, de Pago de los Capellanes, S.A.

Además de los premios del jurado profesional, se entregaron los galardones del público, basados en las votaciones de los asistentes a la XXVII Feria del Vino de Valdeorras. El primer premio fue para la bodega Blare, el segundo puesto se compartió entre Terriña y Melillas, y el tercero fue para A Cova da Xabreira.

Durante el acto, el presidente del Consejo Regulador, Marcos Prada Ginzo, destacó el alto nivel de las muestras presentadas y el esfuerzo continuo de bodegas y viticultores en la búsqueda de la excelencia. También puso en valor el momento de crecimiento que vive la Denominación de Origen Valdeorras, impulsada especialmente por la variedad godello, considerada uno de los grandes referentes del vino blanco español. Recordó además que Valdeorras es el territorio donde esta variedad nació y se recuperó, subrayando la importancia de las 41 bodegas inscritas en la denominación para consolidar su prestigio.

Por su parte, la delegada especial para Valdeorras de la Diputación de Ourense, María Carmen González Quintela, destacó el apoyo de la institución al sector vitivinícola y al impulso del enoturismo como seña de identidad del territorio, junto con la creciente atracción que generan sus vinos, paisaje y gastronomía.