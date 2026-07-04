Empieza la cuenta atrás para la XIX Feira do Viño de Monterrei

Poco más de un mes para la celebración de la XIX Feira do Viño de Monterrei, el evento referente de la Denominación de Origen Monterrei, que se celebrará los días 7, 8 y 9 de agosto en Verín (Ourense), convirtiéndose en una cita imprescindible para los amantes del vino.

Durante tres jornadas, los asistentes podrán disfrutar de degustaciones de vinos, catas, showcookings, stands de gastronomía y una programación cultural y de ocio que se dará a conocer en las próximas semanas, convirtiendo de nuevo a Verín en punto de encuentro para bodegas, público y profesionales vinculados al sector.

La obra de Carmen Alberto Rodríguez ha sido elegida como cartel oficial de la edición XIX de la Feira do Viño de Monterrei tras la valoración de las 44 propuestas presentadas al certamen organizado por el Consello Regulador de la D.O. de Monterrei. El jurado encargado de la elección estuvo formado por Manuel Vázquez, presidente del Consello Regulador de la D.O. Monterrei; Alberto Fernández y Concepción Paradela, vocales de la entidad; Samanta Barreira, concejala de Cultura, Conservatorio, Festexos e Turismo del Concello de Verín; María del Pilar Salgado, profesora de Artes y Oficios; y los artistas plásticos Xosé Rivada y Álex Araujo. La elección del cartel supone uno de los primeros pasos en la cuenta atrás hacia una nueva edición de la feria, que volverá a poner en valor la imagen y la identidad de esta cita vitivinícola.

Esta nueva edición estará marcada por muchas novedades y, sobre todo, por la singularidad y calidad de los vinos de Monterrei, una cita para no dejar pasar que cada año atrae a más asistentes. Durante tres días, Verín volverá a convertirse en escaparate de la esencia del vino de la Denominación de Origen Monterrei, reforzando el papel de la feria como una de las grandes citas del calendario enogastronómico de la comarca.