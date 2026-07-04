La bodega del Año

Más de cinco décadas de historia, innovación y vínculo con el territorio han llevado a Bodegas Marqués de Vizhoja a ser reconocida como Bodega del Año en la XVI edición de los Premios Nacionales El Suplemento, celebrada el pasado 19 de junio en The Palace Hotel de Madrid. El galardón reconoce la trayectoria de una bodega familiar asentada en el Valle del Condado do Tea, en Arbo, y su capacidad para proyectar el vino gallego dentro y fuera de España.

Una historia ligada a Rías Baixas

La historia de la bodega se remonta a 1968, cuando Don Mariano Peláez puso en marcha el proyecto en Bouzas, Vigo. En 1976, la firma trasladó su sede al Pazo La Moreira, una fortaleza centenaria situada a orillas del río Miño y rodeada de viñedos. Su fundador fue, además, una de las figuras que impulsó la creación de la Denominación de Origen Rías Baixas y la promoción de la uva albariño como variedad de referencia.

Uno de los rasgos que distingue a Marqués de Vizhoja es la construcción de una identidad propia en torno al vino que da nombre a la casa, elaborado sin D.O. y convertido en una firma reconocible en mercados exigentes. Junto a él, la bodega cuenta con vinos amparados por la Denominación de Origen Rías Baixas, como Señor da Folla Verde y Torre da Moreira, además de espumosos brut nature y la línea de licores d’Vizhoja.

Innovación y territorio

El reconocimiento llega también en un momento en el que la bodega mantiene una apuesta constante por la innovación, la sostenibilidad y el enoturismo. Entre sus proyectos destaca una línea de I+D+i en torno a los posos del café, orientada al estudio de subproductos orgánicos para combatir enfermedades de la vid. Además, el Pazo La Moreira ha sido reconocido con el Premio Acevin a la Mejor Sala de Enoturismo.

La vinculación con el territorio es otro de los ejes de la bodega, que impulsa actividades deportivas, solidarias y culturales a través del Club Cornelios-Marqués de Vizhoja, con iniciativas como el Raid del Condado, la Andaina do Condado o ACtiVemos, además de su apoyo al Festival de la Luz de Boimorto.

Con este premio, Bodegas Marqués de Vizhoja suma un nuevo hito a una historia construida desde la tradición, la innovación y el respeto al territorio, reforzando el papel de Galicia y del Valle del Condado do Tea en el mapa nacional del vino.