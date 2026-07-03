Vigo se vuelve a convertir en la capital del vino gallego este verano

Vigo volverá a brindar con el mejor vino de Galicia. Del 24 al 26 de julio, la Explanada del Náutico será el escenario de la Festa do Viño Galego, una cita que reunirá a algunas de las bodegas más representativas de la comunidad, una cuidada oferta gastronómica, conciertos en directo y experiencias exclusivas en un entorno privilegiado junto al mar.

Con entrada gratuita, la fiesta está concebida para que tanto aficionados al vino como familias y visitantes puedan disfrutar de una experiencia completa donde la enología, la gastronomía y la música conviven durante tres jornadas.

Cartel «Festa do viño». / Cedida

Un viaje por los mejores vinos de Galicia

La Festa do Viño Galego permitirá recorrer las principales zonas vitivinícolas gallegas a través de una amplia selección de vinos elaborados por bodegas de referencia.

Las bodegas ya confirmadas son Vía Arxéntea, Santa Virxen dos Remedios, Bodegas Don Bernardino, Bodegas D'Berna, Bodega Pontecabaleiros, Bodegas Rectoral de Amandi, Bodega Mauricio Lorca, Gran Bazán, Ladairo, Tapias Mariñán, Bodega Rectoral do Umia, Bodega Alanís y Lingua Loaira.

Una oportunidad única para descubrir la riqueza de las diferentes Denominaciones de Origen gallegas, conversar con los propios elaboradores y degustar algunos de los vinos más reconocidos de nuestra comunidad.

Viñopass: la mejor forma de disfrutar de la fiesta

Para quienes quieran vivir la experiencia al completo, la organización pone a disposición de los asistentes el Viñopass, una opción especialmente diseñada para los amantes del vino.

El Viñopass incluye:

Copa oficial de cristal de la Festa do Viño Galego.

Cinco degustaciones de vino, una por cada Denominación de Origen gallega.

Participación automática en el sorteo de estancias en cabañas de bosque y bonos de spa y bienestar en Moaña.

La gastronomía, el maridaje perfecto

La experiencia se completa con una variada oferta gastronómica de la mano de algunos de los establecimientos más reconocidos de la zona.

Los puestos confirmados son Croquetísima, Delirio, Bolo do Caco, Creps Carlos, Santa Bárbara, Bico de Xeado y Tropicana.

Cada propuesta ha sido pensada para acompañar a la perfección los vinos que podrán degustarse durante el evento.

Actuaciones en directo y Concurso de Bandas

La música será otro de los grandes atractivos de esta tercera edición. Durante los tres días del evento, la Explanada del Náutico acogerá el Concurso de Bandas, donde diferentes artistas pondrán la banda sonora al festival.

Los grupos y artistas confirmados son JuanMa, EVA 10, Pablo Cerviño, El 4º Sentido, Ronseya & Nick Pacheco Jr., Mañana Viernes, No All Kansas y Kaf.

Una programación musical variada que hará de la Festa do Viño Galego un plan perfecto tanto para disfrutar del tardeo como de las noches de verano en Vigo.

II Festa do Viño de Vigo. / Cedida

Una experiencia VIP para disfrutar sin preocupaciones

Quienes busquen vivir la fiesta con mayor comodidad podrán acceder a la Zona VIP, una experiencia exclusiva diseñada para disfrutar del evento sin esperas y con todas las comodidades.

La experiencia incluye acceso exclusivo a la Zona VIP, una mesa reservada durante toda la experiencia, servicio de atención personalizado, acceso sin colas, un primer plato a elegir entre tabla de quesos, tabla de jamón o tabla de embutidos, un segundo plato a escoger entre cualquiera de las propuestas gastronómicas de los puestos participantes, postre, café, una botella de vino y un ambiente exclusivo con mayor comodidad.

II Festa do Viño de Vigo. / Cedida

Un evento para disfrutar con amigos y en familia

Tras el éxito de las anteriores ediciones, la Festa do Viño Galego vuelve con una propuesta renovada que aspira a consolidarse como uno de los grandes eventos gastronómicos del verano en Vigo.

Tres días para descubrir nuevos vinos, disfrutar de la mejor gastronomía, escuchar música en directo y vivir una experiencia diferente en uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad.

Porque este verano, el mejor brindis se vive en Vigo.

La organización recomienda realizar la compra anticipada del Viñopass y de la Zona VIP a través de https://entradas.vigoplan.com/es/, ya que además de asegurar la disponibilidad, permite acceder a condiciones más ventajosas que durante los días de la Festa do Viño Galego.