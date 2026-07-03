El motor vuelve a rugir en Ponte Caldelas

El sur de Galicia volverá a vibrar con el rugido de los motores los días 2, 3 y 4 de julio de 2026, fechas en las que se celebrará la 59ª edición del Rally Recalvi Rías Baixas, una de las citas más esperadas del calendario automovilístico nacional. La prueba, integrada en el Supercampeonato de España, reunirá a pilotos, equipos y aficionados en un recorrido de asfalto que combina tradición, espectáculo y nuevos alicientes deportivos.

Un itinerario con novedades

El trazado de este año sumará cerca de 127 kilómetros cronometrados y recorrerá enclaves de referencia como Ponte Caldelas, Nigrán, Gondomar, Porriño, Salceda de Caselas y Ponteareas. La competición arrancará el viernes desde el parque de asistencias de Samil, en Vigo, a partir de las 19.00 horas. Desde allí, los participantes afrontarán las especiales de Ponte Caldelas-Vilachán y Ponte Caldelas-Anceu, antes de concluir la jornada en el parque cerrado de Policarpo Sanz.

El sábado, el rally vivirá su día grande con cuatro tramos a doble pasada. El itinerario incluirá las especiales de Vigo-Nigrán, Gondomar-Porriño y el esperado estreno de Salceda-Ponteareas, una de las principales novedades de esta edición. También Porriño volverá a tener un papel relevante, con una zona de reagrupamiento en la calle Donantes de Sangre y uno de los puntos más espectaculares del tramo Gondomar-Porriño, en la bajada de Chenlo hacia San Xoán.

La gran novedad del recorrido será el tramo Salceda-Ponteareas, una especial inédita de 12,810 kilómetros que unirá ambas localidades y que aspira a convertirse en uno de los grandes atractivos de la 59ª edición. Su incorporación refuerza el carácter dinámico de la prueba y suma un nuevo desafío para los equipos participantes.

Ponte Caldelas, punto clave del rally

Dentro de ese recorrido, Ponte Caldelas tendrá un papel especialmente destacado en la primera jornada de competición. El viernes, 3 de julio, el municipio se convertirá en uno de los grandes puntos de atención del rally al acoger dos especiales por sus carreteras: Ponte Caldelas-Vilachán y Ponte Caldelas-Anceu.

La primera mantendrá el recorrido de la pasada edición, mientras que la especial de Anceu presentará cambios importantes en la mitad inicial de su trazado, incorporando un nuevo punto de interés competitivo dentro del municipio.

A ese papel en carretera se sumará una destacada presencia logística y organizativa. La Praza de España y la Alameda acogerán el parque de reagrupamiento desde las 18.30 horas, convirtiéndose en un espacio de encuentro para equipos, vecinos y aficionados. Además, el parque de asistencia remota estará ubicado en el polígono de A Reigosa, una infraestructura clave para el desarrollo de la jornada y para el trabajo de los equipos.