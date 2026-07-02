Cornet Hut celebra 50 años en Vigo y anuncia que se avecinan sorpresas: «Uno de los objetivos es volver a recuperar a la gente joven»
La cadena abrió sus puertas en la ciudad en 1976 y, actualmente, mantiene cinco locales en activo
La fiesta de aniversario contó con la presencia del alcalde, Abel Caballero, así como de proveedores, amistades y representantes de las tres generaciones que han estado al frente de Corner Hut
No todos los días se cumple 50 años, y la fecha es aún más memorable cuando se trata de un negocio. Desde la cadena Corner Hut lo saben y por ello, en estos días de celebración de su medio siglo de vida en Vigo, una de las palabras que más repiten es «gracias». Otra es «orgullo».
«Gracias, Vigo, por dejar que el Corner esté 50 años aquí y siga muchos años más», declara Pilar Pena del Río, responsable de Marketing de Corner Hut, que confiesa que se emociona pensando en todo lo que significa este aniversario. El restaurante abrió sus puertas en 1976, con José Figueiredo (padre de Pilar) al frente, en un local situado en el cruce entre las calles Progreso y Velázquez Moreno.
Actualmente, Cornet Hut cuenta con cinco sedes en la ciudad olívica: en el centro comercial Travesía, en el centro comercial Gran Vía, en Avenida de Samil 37, en el número 2 de la calle Londres y en el 18 de Simón Bolívar. Fue en este último local donde, el pasado 25 de junio, familiares, amigos y proveedores de la cadena celebraron a lo grande esos 50 años.
Una celebración a la altura y un misterio resuelto
La fiesta de aniversario transcurrió en el restaurante de Simón Bolívar, con la presencia de gran parte de las personas que han logrado (y siguen logrando día tras día) que el Corner sea un referente en Vigo, una parte indiscutible de su identidad. Tanto, que incluso el propio alcalde, Abel Caballero, no quiso perderse el evento.
«En Corner Hut fueron capaces de aguantar el tirón peleándose con grandes multinacionales con capitales inmensos que pretendían ocupar todo el negocio», afirmó el regidor durante su intervención en el evento, en la que puso en valor el hito de mantener viva la cadena durante medio siglo y reconoció su papel en la hostelería local.
Como no podía ser de otra forma, José Figueiredo, el fundador del restaurante, estuvo presente en la celebración y pronunció un emotivo discurso en el que recorrió brevemente la trayectoria de Corner Hut y en el que no se olvidó de mencionar a los empleados más veteranos, que son ya «parte inolvidable de esta familia». Asimismo, destacó que en la plantilla han pasado hasta dos generaciones de una misma familia, como es el caso de Fátima y dos de sus hermanos (y de hecho, el marido de Fátima también trabaja en el restaurante).
Además, en la fiesta se desveló el misterio que se generó estos últimos días con la desaparición de la palabra «Hut» del cartel del restaurante. ¿El motivo? En estos 50 años, Vigo ha rebautizado espontáneamente la marca. Para miles de personas nunca fue Corner Hut, sino simplemente «el Corner».
«Nos dimos cuenta de que casi nadie decía Corner Hut. Todo el mundo decía simplemente 'vamos al Corner'»
«Nos dimos cuenta de que casi nadie decía Corner Hut. Todo el mundo decía simplemente 'vamos al Corner'. Y pensamos que no había mejor manera de celebrar estos 50 años que reconocer que la marca ya no nos pertenece solo a nosotros; también pertenece a la ciudad», explica su fundador, José Figueiredo.
Así, después de sus intervenciones, Figueiredo y Abel Caballero, quienes fueron compañeros de carrera, devolvieron el «HUT» al Corner. Ahora son los vigueses quienes deciden cómo llamar a este restaurante que ya es historia de la ciudad.
Pero esta no es la única sorpresa que traerá el aniversario de Corner. Habrá que estar muy atentos a sus redes sociales para ir descubriéndolo todo, aunque desde la cadena nos dan alguna pista: se avecinan cambios en la carta, eventos y diversas acciones de fidelización.
Tres generaciones alimentando Vigo
Corner Hut fue pionero en traer a Vigo las primeras hamburguesas, en una época en la que este producto era todavía una novedad para la mayoría de los consumidores. En todos estos años, se han afianzado entre la clientela gracias a tres puntos claves, como apunta Pilar.
Por un lado, su personal, que es «sin duda, la llave». Empleados como Ángel Antonio Parada o Herminio González, atesoran más de 45 años de trayectoria en el negocio; otros, como Juan y Leo, ya llevan más de 20.
La responsable de Marketing también destaca su producto: «Tenemos un abanico muy amplio y para todos los públicos, puede venir el abuelo con sus nietos y ellos pedirse un perrito caliente y él, un plato combinado o una ensalada». Y por último, sus precios competitivos.
«A lo largo de estas cinco décadas, tres generaciones de la familia hemos estado al frente de un negocio que ha sabido evolucionar sin perder su esencia», reconoce Figueiredo. «Cuando abrimos en 1976 nunca imaginamos que llegaríamos a celebrar 50 años rodeados del cariño de tantas personas. Lo que más orgullo nos produce no son las cifras, sino haber formado parte de la vida cotidiana de varias generaciones, ya que como bien dice el claim que hemos acuñado para nuestro aniversario, poco hay más de Vigo que el Corner».
«Hemos estado al frente de un negocio que ha sabido evolucionar sin perder su esencia»
Esas tres generaciones al frente del Corner han visto pasar por sus restaurantes a tantas otras familias de clientes, algo que ha fortalecido ese sentimiento de pertenencia y cercanía en la ciudad. «Cada vez somos más mayores y nos conoce gente mayor, pero uno de los objetivos principales es volver a recuperar a la gente joven», declara Pilar del Río.
Seguir creciendo entre las nuevas generaciones, como los estudiantes de la zona que ya se acercan a comer allí cuando tienen clase por la tarde. De esta forma, el legado estará asegurado. No solo se recordará con melancolía entre quienes guardan tantos momentos del pasado en Corner Hut; los recuerdos seguirán creándose sin pausa entre las paredes de sus restaurantes.
- Máxima expectación en lonjas, plazas y restaurantes ante la llegada de tres productos estrella de las rías gallegas
- Espectacular accidente con heridos en la AP-9 con dos furgonetas y un camión implicados
- Los herederos del arquitecto Ramón Vázquez Molezún tramitan una concesión sobre la 'casa barco' de A Roiba (Bueu) ante Costas del Estado
- El Concello de Vigo pide a Deep Purple retrasar su concierto para no coincidir con el partido de España en el Mundial: si hay acuerdo habrá pantalla gigante en Castrelos
- Habla Wang Xiaoqiu, presidente de SAIC Motor: «Con la fábrica de España evitamos los aranceles de importación y de carbono de la UE»
- La Audiencia de Pontevedra condena a 14 personas por colaborar en una trama para legalizar barcos con documentación falsa desde Bueu
- Muere una mujer en Vigo tras desplomarse en plena calle
- Apagón en Ourense: varios barrios de la ciudad se quedan sin luz después de un «disparo» en la subestación de Barbaña