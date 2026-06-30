La Vinoteca Topos de Vigo propone este verano un plan diferente para los amantes del buen vino: una cata dedicada a la D.O. Ribeiro

Uno de los grandes placeres del verano es pasar el día en la playa y, cuando el sol empieza a descender, acercarse a tomar algo o cenar fuera de casa para cerrar la jornada por todo lo alto. Y la Vinoteca Topos de Vigo se postula para ser ese lugar predilecto en el que despedir las tardes estivales, al refugio del calor, y con diferentes eventos para disfrutar de los mejores vinos.

La próxima oportunidad para vivir una de las catas con maridaje de Topos será el próximo jueves 16 de julio, a partir de las 20:30 horas. En esta ocasión, los vinos provienen de la bodega Ramón do Casar y trazarán un recorrido por la Denominación de Origen Ribeiro.

La cita dispone de plazas limitadas y su asistencia es exclusivamente bajo reserva. ¡Descubra a continuación todos los detalles!

Selección de vinos de Ramón do Casar

El elemento protagonista del evento, el vino, está seleccionado por la bodega Ramón do Casar, asentada en Ourense y en funcionamiento desde 1955.

Laura, encargada de la vinoteca Topos, sirviendo una copa de vino. / Marta G. Brea

Los asistentes a la cata probarán cinco etiquetas diferentes, todas ellas Denominación de Origen Ribeiro: Godello (godello criado en barrica), Varietal (vino blanco elaborado con tres uvas gallegas, Treixadura, Albariño y Godello), Treixadura (elaborado con la variedad autóctona de uva Treixadura), Nobre (vino blanco de Treixadura criado en barrica) y Lento (Treixadura criado en barrica de roble francés).

En cocina

La experiencia enogastronómica se complementará con una serie de platos elaborados por la cocina de Vinoteca Topos y que llevarán el sabor de los vinos al siguiente nivel.

Para abrir boca, se servirá una tabla de quesos y patés, seguida de un bao de chipirón, cebolla melada y kewpie (mayonesa japonesa). Después, aportando una nota fresca, será el turno de un salpicón de langostinos y bivalvos.

Los platos concluirán con un arroz con setas y champiñones. El postre elegido para la ocasión es un semifrío de melocotón, para irse con un sabor dulce en el paladar.

El precio de esta cata con maridaje es de 39 euros por comensal y las reservas ya están abiertas, a través de los teléfonos 986 236 989 o 613 785 480, así como en el correo electrónico vinotecatopostienda@gmail.com o en las redes sociales de Topos.

Más experiencias y buenos momentos en Vinoteca Topos

La Vinoteca Topos abrió sus puertas el pasado año en el número 38 de la calle Vía Norte, a un paso del Centro Comecial Vialia Vigo.

La Vinoteca Topos también ha acogido diversos encuentros para suscriptores de FARO. / Marta G. Brea

Desde su inauguración, el espacio ha apostado por hacer accesible la cultura vitivinícola y organiza de forma habitual catas que permiten conocer los vinos de una forma diferente. Si no se quiere perder su programación, siga de cerca sus redes sociales (@vinotecatopos) y su página web.