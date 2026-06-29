La tienda viguesa PAZ Rodríguez cumple un año y lo celebra con regalos, descuentos y experiencias para familias
La firma gallega conmemora su aniversario con una campaña en colaboración con empresas locales y marcas especializadas en el mundo infantil
El jueves 2 de julio a las 17:00 horas, la tienda celebrará un evento especial
PAZ Rodríguez celebra el primer aniversario de su tienda de Vigo con una semana llena de sorpresas para agradecer la confianza de sus clientes durante este primer año de actividad. Del 27 de junio al 4 de julio, todas las personas que realicen una compra, sin importe mínimo, en la tienda de Eduardo Iglesias, 2, recibirán una participación para girar una ruleta de premios con más de una veintena de regalos y experiencias.
Entre los premios se incluyen:
- Media docena de churros en Maison Sucrée.
- Una clase gratuita en La Casita de Inglés Vigo.
- Productos Weleda Baby.
- Pouches, papillas o galletas de Nestlé Baby.
- Tote bags, colonias y regalos exclusivos de PAZ Rodríguez.
- Muñecos PAZ Rodríguez by Miniland.
- 15 % de descuento en una próxima compra en PAZ Rodríguez.
- 20 € de descuento para talleres o matrícula en Kenguru Espacio Familiar.
- Juguetes sorpresa y descuentos de Eurekakids.
- 15 % de descuento en FABA.
La campaña ha sido posible gracias a la colaboración de empresas y marcas vinculadas al universo infantil, reforzando el compromiso de PAZ Rodríguez con el comercio de proximidad y con iniciativas que generan valor para las familias.
Como broche final, el jueves 2 de julio a las 17:00 horas, la tienda celebrará un evento especial con una merienda para clientes, colaboradores y medios de comunicación, coincidiendo con el primer aniversario del establecimiento.
Desde su inauguración hace un año, la tienda de PAZ Rodríguez se ha convertido en un punto de encuentro para las familias de Vigo, acogiendo presentaciones de colección, talleres sobre crianza y diferentes actividades dirigidas a padres y bebés, además de ofrecer una atención personalizada en un espacio donde conviven tradición, diseño y fabricación española.
Con esta celebración, la firma quiere agradecer la acogida recibida durante este primer año e invitar a todos los vigueses a compartir este aniversario.
- Una madre denuncia sumas incorrectas en notas de la PAU tras las revisiones: «Por un error objetivo mi hija se queda sin Medicina»
- Los conciertos se consolidan como una prioridad en el ocio juvenil: «A veces pido que me den la nómina antes»
- Inician una campaña de recogida de firmas y para presentar una moción contra la residencia de mayores en O Carrachal, en Moaña
- Varios disparos de origen desconocido alarman a dos familias de la parroquia viguesa de Lavadores
- 20 años de la gran victoria ciudadana contra la AP-9: así fue la lucha por el fin del peaje de Rande de los vecinos de O Morrazo
- «No me lo esperaba porque siempre eligen al portero del Barça»
- Cumpleaños, amistad y cocochas de diez con la presencia de una leyenda del Celta
- Los venezolanos de Marín residían en la segunda planta de un edificio que colapsó