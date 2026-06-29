La tienda viguesa PAZ Rodríguez cumple un año y lo celebra con regalos, descuentos y experiencias para familias

PAZ Rodríguez celebra el primer aniversario de su tienda de Vigo con una semana llena de sorpresas para agradecer la confianza de sus clientes durante este primer año de actividad. Del 27 de junio al 4 de julio, todas las personas que realicen una compra, sin importe mínimo, en la tienda de Eduardo Iglesias, 2, recibirán una participación para girar una ruleta de premios con más de una veintena de regalos y experiencias.

Decoración en la entrada de la tienda por su aniversario. / Cedida

Entre los premios se incluyen:

Media docena de churros en Maison Sucrée .

. Una clase gratuita en La Casita de Inglés Vigo .

. Productos Weleda Baby .

. Pouches, papillas o galletas de Nestlé Baby .

. Tote bags, colonias y regalos exclusivos de PAZ Rodríguez .

. Muñecos PAZ Rodríguez by Miniland .

. 15 % de descuento en una próxima compra en PAZ Rodríguez.

20 € de descuento para talleres o matrícula en Kenguru Espacio Familiar .

. Juguetes sorpresa y descuentos de Eurekakids .

. 15 % de descuento en FABA.

La campaña ha sido posible gracias a la colaboración de empresas y marcas vinculadas al universo infantil, reforzando el compromiso de PAZ Rodríguez con el comercio de proximidad y con iniciativas que generan valor para las familias.

Como broche final, el jueves 2 de julio a las 17:00 horas, la tienda celebrará un evento especial con una merienda para clientes, colaboradores y medios de comunicación, coincidiendo con el primer aniversario del establecimiento.

La tienda de Eduardo Iglesias, 2. / Cedida

Desde su inauguración hace un año, la tienda de PAZ Rodríguez se ha convertido en un punto de encuentro para las familias de Vigo, acogiendo presentaciones de colección, talleres sobre crianza y diferentes actividades dirigidas a padres y bebés, además de ofrecer una atención personalizada en un espacio donde conviven tradición, diseño y fabricación española.

Con esta celebración, la firma quiere agradecer la acogida recibida durante este primer año e invitar a todos los vigueses a compartir este aniversario.