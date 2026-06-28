Corresponsabilidad y «cero excusas» para impulsar el reciclaje

«No tengo sitio en casa», «no sé dónde debe ir cada residuo», «para qué voy a separar si luego lo mezclan todo», «ya pago impuestos para que separen las plantas», «no tengo tiempo», «genero poca basura y no tiene sentido que separe». Estos y tantos otros argumentos son los más habituales que circulan en nuestra sociedad cuando los individuos tratan de justificar su inacción frente al reciclaje. Y ante ello, la compañía pública de gestión y tratamiento de residuos urbanos, Sogama, es clara: hay «Cero escusas».

Bajo este lema, Sogama ha lanzado una nueva campaña cuyo objetivo es activar conductas reales entre la población con las que propiciar el reciclaje y desmontar mitos y desinformaciones asentadas que muchas veces impiden o limitan la participación del ciudadano y generan un sentimiento de apatía o desconfianza hacia esta práctica.

La campaña pretende precisamente convertir esas excusas tan repetidas y que actúan como barreras en oportunidades para empezar a hacer una correcta separación de residuos en origen. Es decir, ante los mitos, Sogama apuesta por la visibilidad y la información clara que demuestra que la realidad es bien distinta a lo que se plantea en muchas ocasiones.

De esta manera, se trabaja en el concepto de corresponsabilidad para que cada uno de nosotros aporte su grano de arena, pues el cumplimiento de los exigentes objetivos europeos apremia y el tiempo disponible se reduce, como alertan desde Sogama.

Pequeños cambios

La campaña «Cero escusas» se acerca a la población a través de una serie de recursos, como una landing page, vídeos, cuñas radiofónicas y banners, que proporcionan información para mejorar el conocimiento del sistema de recogida selectiva de residuos de Galicia y disminuir errores en la separación de los mismos.

Asimismo, la información sirve para incrementar el uso de contenedores específicos y otros servicios municipales, reforzar la percepción de utilidad del gesto individual y, sobre todo, vincular el reciclaje con orgullo colectivo y mejora del medioambiente.

Con estas acciones, Sogama no apela a grandes discursos genéricos, sino a pequeños cambios de comportamiento a nivel individual que son perfectamente viables y muy necesarios para avanzar en el camino de la economía circular.

Un chatbot para mejorar la atención digital La campaña «Cero escusas» complementa al nuevo asistente conversacional basado en IA (ChatBot) que Sogama ha implementado en su web con el objetivo de mejorar la atención digital a los internautas y facilitar el acceso a la información de su interés. Otra de las acciones en esta línea es el buscador «Onde vai?» (disponible en www.sogama.gal/ondevai), que ofrece información sobre el contenedor o punto de aportación para unos 300 tipos de residuos domésticos.

Precisamente, para reforzar la cercanía de los mensajes, se han creado en el marco de la campaña unos personajes estilo cartoon como recurso narrativo y visual. Ellos son Breixo, Yesenia, Sabela, Xiana, Yonatan, Vivian, Iago, Aldán, Mariña y Mariana; personas que podrían ser nuestro vecino, prima, cuñado, jefe o amigo, individuos corrientes con ciertas reticencias a contribuir al reciclaje. La campaña «Cero escusas» echa por tierra sus argumentos con información real sobre la gestión de los residuos.

En la web de la campaña (www.sogama.gal/cero-escusas/) se puede consultar la lista de excusas más habituales y cómo se desmonta cada una de ellas y hacer un repaso de las funciones de cada contenedor. También hay un buzón donde los usuarios pueden dejar qué creencias guardan sobre el reciclaje que les impide llevarlo a la práctica o les genera reticencias.

Así, el mensaje que quiere transmitir Sogama es el siguiente: «Todos somos parte del problema, pero también podemos ser parte de la solución. No hay excusas para ello. La Galicia que quieres comienza en ti. Separa mejor y contribuye a cuidar de lo tuyo».