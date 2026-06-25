El Consorcio de Aguas del Louro impulsa una inversión de más de 5,1 millones de euros para transformar la gestión del agua

El agua es un recurso esencial para la vida, para el desarrollo económico y para la protección del medio ambiente. Garantizar una gestión eficiente de este bien, cada vez más valioso, constituye uno de los grandes retos de las administraciones públicas.

Con el objetivo de dar respuesta a este desafío, el Consorcio para la Gestión del Ciclo Urbano del Agua del Louro impulsa el PERTE Louro, un ambicioso proyecto de modernización que supone una inversión global de 5.166.074,68 euros y que permitirá transformar digitalmente la gestión del ciclo urbano del agua en los municipios de Mos, O Porriño, Salceda de Caselas y Tui.

Las actuaciones están siendo ejecutadas por las empresas UTE AQUATICA-HIDRIA, INGENIA PROYECTOS TECNICOS SL, ESTUDIO 43NORTE SL y COPASA, adjudicatarias del contrato, bajo la dirección del Consorcio de Aguas del Louro.

Como explica el Presidente del Consorcio, Alejandro Lorenzo, este PERTE «está transformando y modernizando por completo la red de agua con un objetivo claro: dejar de reaccionar a los problemas y empezar a anticiparse a ellos gracias a la última tecnología».

Alejandro Lorenzo, alcalde de Porriño. / Anxo Gutiérrez

En este sentido apunta que será fundamental para los vecinos y vecinas de Mos, Salceda, Tui y O Porriño, porque reducirá las averías y cortes de agua proporcionando un servicio más seguro, pero también para el medio ambiente, porque permitirá un ahorro real de agua además de menos consumo de energía. «Es una garantía para el futuro», apunta Lorenzo, ya que se están preparando las infraestructuras para asegurar que las próximas generaciones sigan teniendo agua de calidad frente a retos como el cambio climático.

El proyecto está financiado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con financiación de la Unión Europea – NextGenerationEU, en el marco del PERTE de Digitalización del Ciclo del Agua.

Una inversión estratégica para el futuro

El PERTE Louro moviliza una inversión total de 5.166.074,68 euros, distribuida en dos grandes líneas de actuación: 1.538.457,28 euros

Destinados a estrategias, planificación, proyectos y dirección de obra: 3.627.617,40 euros

Destinados a la digitalización del ciclo urbano del agua y a la implantación de sistemas inteligentes de gestión de la información.

Se trata de una de las inversiones más importantes realizadas por el Consorcio en los últimos años para reforzar la eficiencia, la sostenibilidad y la resiliencia de sus infraestructuras hidráulicas.

Instalación de báscula de pesaje. / Cedida

La tecnología al servicio de un recurso esencial

El proyecto permitirá incorporar soluciones digitales de última generación para conocer en tiempo real el funcionamiento de las redes de abastecimiento y saneamiento.

Entre las principales actuaciones destacan:

Sensores inteligentes de nivel y multiparamétricos.

Analizadores de cloro, pH y turbidez.

Caudalímetros electromagnéticos y ultrasónicos.

Contadores electrónicos.

Sistemas de detección temprana de fugas.

Telecontrol de estaciones de bombeo.

Monitorización del consumo energético.

Registradores automáticos de datos.

Plataformas inteligentes de supervisión y análisis de la información.

Toda esta tecnología permitirá anticiparse a las incidencias, optimizar el funcionamiento de las instalaciones y mejorar la toma de decisiones basada en datos.

BáSCULA PESAJE. / Cedida

Más eficiencia, menos pérdidas

La digitalización permitirá reducir las pérdidas de agua, optimizar el consumo energético de las instalaciones, incrementar la eficiencia de las infraestructuras y reforzar la protección de los recursos hídricos.

Al mismo tiempo, facilitará una respuesta más rápida ante cualquier incidencia, mejorará la calidad del servicio y contribuirá a la protección del medio ambiente.

Un proyecto para más de 62.000 personas

El Consorcio de Aguas del Louro presta servicio a los municipios de Mos, O Porriño, Salceda de Caselas y Tui, atendiendo a una población de 62.049 habitantes.

Con el PERTE Louro, estas infraestructuras evolucionan hacia un modelo de gestión más inteligente, eficiente y sostenible, preparado para afrontar desafíos como el cambio climático, la efi ciencia energética o la protección de los recursos naturales.

«Invertir en innovación es invertir en un mejor servicio público»

La transformación digital del ciclo urbano del agua representa una oportunidad para construir infraestructuras más eficientes, sostenibles y preparadas para el futuro.

Con el PERTE Louro, el Consorcio reafirma su compromiso con la innovación y la mejora continua de un servicio esencial para la ciudadanía, situando la tecnología al servicio de las personas y del territorio.