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Unha segunda oportunidade para recuperar un diñeiro que nunca debería ter saído do seu peto

Milleiros de afectados poden reclamar os gastos hipotecarios pagados indebidamente

O avogado estradense José Cao García, no seu despacho.

O avogado estradense José Cao García, no seu despacho.

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moncho gonzález

A Estrada

Miles de galegos que asinaron unha hipoteca entre os anos 1984 e 2019 poderían ter dereito a recuperar unha parte importante dos gastos que pagaron no momento da súa formalización. Durante décadas, as entidades bancarias incluíron nos seus contratos cláusulas polas que o cliente asumía a totalidade dos custos derivados da constitución da hipoteca, entre eles os gastos de notaría, Rexistro da Propiedade, xestoría e tasación.

Lamborghini, McLaren ou Ferrari, entre os vehículos cos que o avogado sortea unha experiencia de pilotaxe entre a súa clientela. | Bernabé

Lamborghini, McLaren ou Ferrari, entre os vehículos cos que o avogado sortea unha experiencia de pilotaxe entre a súa clientela. | Bernabé

Co paso dos anos, diferentes resolucións xudiciais e a interpretación realizada polos tribunais europeos foron abrindo o camiño para que os consumidores poidan reclamar estas cantidades, ao considerar que moitos destes gastos foron impostos de maneira unilateral polas entidades financeiras sen que existise unha verdadeira capacidade de negociación por parte dos clientes.

Unha segunda oportunidade para recuperar un diñeiro que nunca debería ter saído do seu peto

Unha segunda oportunidade para recuperar un diñeiro que nunca debería ter saído do seu peto

O avogado estradense Jose Cao converteuse nun dos profesionais máis activos neste ámbito. “Moitas persoas descoñecen que poden reclamar aínda que a súa hipoteca estea cancelada ou que xa venderan a vivenda”. Unha das cuestións que máis sorpresa xera entre os afectados é precisamente esa: o feito de que a reclamación non se limita ás hipotecas que continúan activas. Moitos consumidores cren, equivocadamente, que perderon o dereito a reclamar ao cancelar o préstamo ou ao desprenderse do inmoble, cando a realidade é que tamén poden ter opción a recuperar o diñeiro que pagaron indebidamente hai décadas.

Unha segunda oportunidade para recuperar un diñeiro que nunca debería ter saído do seu peto

Unha segunda oportunidade para recuperar un diñeiro que nunca debería ter saído do seu peto

Desde o seu despacho leva anos impulsando reclamacións de gastos hipotecarios, conseguindo recuperar preto de millón e medio de euros para os seus clientes. Segundo explica, practicamente todas as persoas que asinaron unha hipoteca antes de 2018 tiveron que facer fronte a estes gastos, polo que o número de potenciais afectados é moi elevado.

“Temos casos de hipotecas asinadas nos anos noventa que xa estaban canceladas e nas que os clientes conseguiron recuperar non só os gastos que pagaron, senón tamén os intereses xerados durante todos estes anos”, sinala o letrado.

Esta circunstancia converte a reclamación nunha oportunidade especialmente interesante para moitos consumidores, xa que en determinados casos os intereses acumulados durante varias décadas poden incrementar de maneira considerable a cantidade final recuperada.

Unha hipoteca de hai máis de 30 anos tamén pode dar dereito á devolución dos gastos e dos intereses correspondentes

Entre os conceptos que habitualmente poden reclamarse atópanse os gastos de notaría, os aranceis do Rexistro da Propiedade, os servizos de xestoría e os gastos de tasación do inmoble. A contía depende das características de cada préstamo e da documentación dispoñible, aínda que a recuperación media adoita situarse arredor dos 1.500 euros.

O proceso, ademais, é máis sinxelo do que moitas persoas imaxinan. Para realizar un estudo inicial do caso, normalmente é suficiente con achegar unha copia da escritura do préstamo hipotecario e as facturas relacionadas cos gastos de constitución que o cliente conserve.

A partir desa documentación, os profesionais especializados analizan a viabilidade da reclamación e encárganse de realizar os trámites necesarios para defender os dereitos do consumidor fronte á entidade bancaria.

Outro dos aspectos que máis tranquilidade proporciona aos afectados é o económico. Segundo explica Jose Cao, os clientes non teñen que asumir custos pola reclamación, xa que, cando o banco é condenado en custas, é a propia entidade financeira a que debe asumir os honorarios profesionais. Isto significa que a cantidade recuperada corresponde integramente ao cliente.

“Se o cliente recupera 1.500 euros, eses 1.500 euros son para el, sen ter que descontar honorarios profesionais”, apunta Cao

Sorteos sorprendentes

Ademais do seu traballo na defensa dos consumidores fronte ás entidades bancarias, o despacho de Jose Cao chamou a atención en toda España por unha iniciativa tan singular como orixinal: a realización de sorteos para pilotar vehículos de alta gama entre os clientes que confían no seu equipo para levar a cabo a reclamación dos gastos hipotecarios.

O que inicialmente xurdiu como unha maneira diferente de agradecer a confianza depositada no despacho converteuse nunha campaña de grande repercusión. O primeiro sorteo deu paso a outros posteriores, chegando a incluír vehículos de marcas tan recoñecidas como Ferrari, Lamborghini ou McLaren, algo que xerou un importante impacto mediático e unha gran visibilidade a nivel nacional.

Porén, máis alá do carácter chamativo desta iniciativa, o obxectivo principal continúa sendo o mesmo: dar a coñecer a miles de persoas que existe a posibilidade de reclamar uns importes que, segundo a evolución da xurisprudencia, nunca deberían ter asumido en exclusiva.

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Por iso, desde o despacho fan un chamamento a todas aquelas persoas que contrataron unha hipoteca durante esas décadas para que revisen a súa situación particular e se informen das posibilidades que teñen de recuperar o seu diñeiro. Unha simple consulta pode ser o primeiro paso para recuperar unha cantidade que, en moitos casos, leva anos esperando por ser reclamada.

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