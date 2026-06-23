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Máis dunha década de crecemento e compromiso

SBC Gasolineras consolida o seu modelo baseado na innovación, a igualdade, a atención ao cliente e a implicación social

SBC Gasolineras conta con 8 estacións de servizo repartidas por toda a comunidade.

SBC Gasolineras conta con 8 estacións de servizo repartidas por toda a comunidade. / FdV

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Moncho González

A traxectoria de SBC Gasolineras é a mostra de como un proxecto nacido en Galicia pode medrar apostando pola innovación, a proximidade e a excelencia no servizo. Desde a súa creación alá polo ano 2013, a compañía consolidouse como unha das referencias do sector dos carburantes na comunidade, combinando prezos competitivos cunha atención eficiente e adaptada ás necesidades actuais dos condutores.

Na actualidade, a empresa conta cunha rede de oito estacións de servizo situadas en Santiago de Compostela, A Coruña, Ribeira, A Estrada, Narón, Cambados, Tui e Sanxenxo. A súa aposta pola automatización permite aos usuarios realizar as súas operacións de repostaxe dun xeito cómodo, rápido e seguro, con diferentes sistemas de pago que inclúen os propios surtidores e a aplicación móbil da compañía.

Ademais, SBC Gasolineras continúa reforzando a súa relación cos clientes mediante programas de fidelización, descontos especiais e convenios con asociacións, pequenas e medianas empresas e distintos colectivos profesionais, buscando sempre ofrecer vantaxes reais tanto aos usuarios particulares como ao sector profesional.

O equipo humano é outro dos grandes valores da compañía. Con máis de medio cento de traballadores, dos que arredor do 80 % son mulleres, a empresa mantén unha firme aposta pola igualdade de oportunidades e a creación dun ambiente laboral diverso e inclusivo. Á fronte do proxecto atópase Ana García Barros, fundadora e xerente de SBC, cunha ampla experiencia no ámbito dos carburantes e unha clara visión de crecemento sostible e responsabilidade empresarial.

A calidade do produto e a garantía no subministro son tamén elementos fundamentais da filosofía da empresa. Grazas á colaboración coa súa rede de provedores e ao control dos estándares de calidade, SBC Gasolineras ofrece aos seus clientes carburantes de confianza, mantendo un modelo baseado na eficiencia, a seguridade e a mellora continua.

A responsabilidade social como parte da súa identidade

Máis aló da súa actividade empresarial, SBC Gasolineras entende o seu papel como un axente implicado na sociedade galega. Por este motivo, desenvolve ao longo do ano diferentes iniciativas de colaboración con entidades sociais que traballan para mellorar a vida de persoas e familias en situacións de especial vulnerabilidade.

Un exemplo desta implicación é a colaboración coa Asociación Amicos a través da súa “Fábrica + Social”, un proxecto de economía social que promove a inserción laboral de persoas con discapacidade intelectual, trastorno do espectro autista, parálise cerebral ou dano cerebral adquirido. A elección desta entidade para a elaboración das camisetas corporativas da empresa reflicte unha maneira de entender a responsabilidade social baseada en accións concretas e cun impacto positivo no entorno.

Así mesmo, SBC Gasolineras apoia o traballo de entidades como ASANOG, que acompaña a nenos, nenas e adolescentes con cancro e ás súas familias durante o proceso da enfermidade, ou a Fundación Andrea, dedicada a prestar apoio a menores con enfermidades de longa duración, crónicas ou en situación terminal.

Desde a empresa subliñan que estas colaboracións forman parte da súa forma de entender o crecemento empresarial: un progreso que debe ir acompañado de compromiso, empatía e apoio ás iniciativas que contribúen a construír unha sociedade máis solidaria e inclusiva.

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