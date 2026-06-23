A Estrada colle ritmo para festexar as súas patronais
Cinco días nos que a música toma rúas e prazas enchendo a localidade de veciños, veciñas e visitantes
moncho gonzález
A primavera e o comezo do verán na Estrada ten un ritmo propio. Maio deixaba pegada cunha das súas citas máis recoñecidas, a Festa do Salmón, e os primeiros días de xuño chegaron acompañados do ambiente da Feira da Sidra, que volveu demostrar o crecemento dunha celebración que, en poucos anos, conseguiu facerse un espazo propio dentro do calendario galego. A sidra elaborada na comarca, os produtores, a gastronomía e o ambiente nas rúas volveron converter o centro da vila nun escaparate da riqueza agroalimentaria da Estrada. Cando o calendario se achega ao verán, o San Paio toma o relevo para poñer o broche de ouro a varias semanas nas que a vila se converte nun continuo ir e vir de visitantes, actividades e celebracións.
As festas patronais son o último gran capítulo dese percorrido e tamén a antesala perfecta para os meses estivais e outra celebración de sona internacional como é a Rapa das Bestas. Durante cinco días, do 24 ao 28 de xuño, A Estrada cambiará o seu ritmo habitual para ofrecer unha programación que se espalla por prazas, rúas e espazos públicos, cunha sucesión de propostas que comeza desde primeira hora da mañá e se prolonga ata ben entrada a madrugada.
O San Paio non é unha festa que se viva desde un único lugar. A súa particularidade está precisamente en que se reparte por toda a vila. A Praza da Constitución acollerá o pregón que abrirá oficialmente as celebracións e converterase tamén no escenario dalgunhas das grandes noites. A Praza de Galicia volverá ser un dos centros musicais da programación, a Alameda recibirá actividades para a infancia e a mocidade, a Zona dos Viños terá o seu protagonismo cos tardeos e actuacións, e outros espazos da vila tamén se sumarán a unha axenda sen apenas descansos.
A música volverá ocupar un lugar destacado nun cartel pensado para públicos moi diversos. As grandes orquestras compartirán protagonismo con concertos de artistas de estilos moi diferentes, desde as propostas máis actuais ata os sons que enchen as prazas desde hai décadas. Nomes como Baiuca, Ortiga ou David Bustamante, xunto a formacións como Panorama, Gran Parada, Galilea ou Cinema, serán algúns dos encargados de poñerlle banda sonora a un San Paio que promete días de moita actividade.
Pero o calendario festivo non remata cando baixan os escenarios. O San Paio tamén se constrúe nos pequenos momentos que aparecen entre acto e acto: unha volta pola vila sen rumbo fixo, unha parada nunha terraza, unha actuación improvisada dunha charanga, os nenos gozando das actividades na Alameda ou o encontro con persoas ás que non se vía desde había meses.
A programación reserva tamén un espazo destacado para o deporte, os espectáculos familiares e os actos relixiosos na honra do patrón, con celebracións que seguen mantendo un lugar importante dentro dunha festa que soubo medrar e adaptarse aos novos tempos sen perder a súa esencia máis próxima.
Porque o San Paio é, por riba de todo, o momento no que A Estrada se presenta na súa versión máis activa. Cinco días nos que as horas se organizan arredor dun programa que ofrece sempre unha escusa para quedar un pouco máis na rúa, para descubrir un novo escenario ou para volver a comprobar que o verán, na Estrada, ten unha maneira moi particular de comezar.
Todo listo, pois, para dar comezo ás primeiras grandes festas da comarca, o San Paio da Estrada 2026.
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