Deporte e diversión, o outro gran escenario das celebracións
Xogos, deporte, actividades xuvenís e propostas para todas as idades manteñen A Estrada en movemento
Durante moito tempo as grandes festas patronais medíanse polas súas noites de verbena. O San Paio segue conservando ese espírito dos grandes escenarios e das madrugadas de música, pero a realidade actual é ben diferente: a festa comeza moitas horas antes de que se acendan os focos.
As mañás e as tardes gañaron un protagonismo especial e converten a vila nun espazo no que sempre está pasando algo. A Alameda, as prazas e as instalacións deportivas acollerán durante os cinco días un programa no que hai espazo para a infancia, a mocidade e todas aquelas persoas que buscan outra forma de vivir as festas.
Día do Neno
Un dos momentos máis agardados polos máis novos será o Día do Neno, que abrirá a programación infantil cunha tarde de xogos acuáticos e festa da escuma na Alameda. Ao longo das celebracións tamén haberá espectáculos pensados para o público familiar, con propostas como a actuación do mago Pablo Estévez, o espectáculo de acrobacia aérea, clown e humor de Marta Iglesias ou o espectáculo de Dani Barreiro Kids, que porán a imaxinación e a diversión no centro da escena.
A mocidade contará tamén cun espazo propio grazas ao X-Fest, unha proposta que reúne actividades tan diversas como talleres de artesanía, grafiti, simuladores de condución, xogos Nerf, skate, rap ou experiencias de realidade virtual. Un formato que conecta cos intereses das novas xeracións e que amplía a oferta das festas máis alá das propostas tradicionais.
Deporte
O deporte será outro dos grandes protagonistas destes días. A AE League de fútbol 7 desenvolverase ao longo de varias xornadas ata chegar ás súas semifinais e final, compartindo cartel co torneo 3x3 de fútbol sala, o 3x3 de baloncesto, a Festa da Bicicleta ou o tradicional Torneo de Tenis Dobres das Festas de San Paio. A competición, o compañeirismo e o ambiente festivo volverán darse a man nunha programación que leva a actividade tamén ás pistas e ás rúas.
Hai, ademais, un aspecto que define especialmente o San Paio dos últimos anos: a capacidade de ofrecer alternativas para quen non entende a festa dunha única maneira. Hai quen reserva o mellor momento do día para un concerto nocturno, pero tamén quen goza dunha sesión vermú, dunha actividade cos máis pequenos, dun paseo entre actuacións ou dunha mañá de deporte.
Esa variedade é precisamente a que fai que a festa estea viva desde primeira hora. Mentres uns preparan a súa noite de orquestra ou concerto, outros xa levan horas aproveitando un programa que converte cada recuncho da vila nun lugar de encontro, de actividade e de diversión.
O San Paio de hoxe é unha festa de moitas velocidades. Pode ser a emoción dun neno correndo cara á escuma, a concentración dun deportista antes dunha final, a curiosidade dun mozo probando unha experiencia de realidade virtual ou a tranquilidade de quen simplemente pasea pola Estrada sabendo que, a poucos metros, sempre hai algo que descubrir.
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