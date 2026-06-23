De aquí somos

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Habita Inmobiliaria presenta o Estradensismo: un proxecto para contar A Estrada como nunca antes se contou

Habita Inmobiliaria presenta o Estradensismo.

Habita Inmobiliaria presenta o Estradensismo. / Habita

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M. González

Hai cousas que non aparecen en ningún folleto. A forma en que a xente para na rúa a falar sen présa. O ruído do mercado os xoves pola mañá. A sensación de que, se algo che pasa, alguén que coñeces vai estar aí. Iso non se anuncia, non se vende e non se mide. Pero existe. E é, probablemente, o máis valioso que ten A Estrada.

Alejandro García Ríos leva toda a vida intentando poñerlle palabras a esa sensación. Agora decidiu facer algo con ela.

«Todos temos claro o que é ser galego. O que significa vir dun sitio con carácter. Pero A Estrada sempre quedou un pouco fóra desa conversa. E iso non é xusto»

O proxecto chámase Estradensismo. A palabra pode soar grande, pero a idea é sinxela: é o xeito de ser dos de aquí. E materializase nun traballo audiovisual que percorre a vila e os seus protagonistas —os que traballan, os que crean, os que levan décadas sostendo o tecido da comarca sen que ninguén lles apuntara con ningunha cámara.

«Non é un anuncio de Habita», aclara García Ríos. «É un retrato. Nós poñemos os medios porque cremos nisto, pero o protagonista é A Estrada. Non somos nós».

A inmobiliaria que decidiu ser outra cousa

Habita leva máis dunha década traballando na comarca con certificación ISO 9001 —algo que poucas axencias independentes teñen— e cunha forma de traballar que sempre foi a mesma: coñecer cada rúa, acompañar cada familia, ser parte do lugar en lugar de observalo desde fóra.

O Estradensismo non xurde dun plan de marketing. Xurde dunha tensión que García Ríos leva anos cargando: «Cantas veces escoitei que A Estrada non ten futuro, que a xente nova marcha, que aquí non pasa nada. E eu penso: estades vendo o mesmo que eu? Porque o que eu vexo non se parece nada a iso».

Esa distancia entre o que el ve e o que outros non son capaces de ver é o motor de todo.

Un retrato feito de xente real

O Estradensismo non busca postais nin tópicos. Non pretende ensinar unha vila perfecta nin construír un relato artificial sobre o que significa vivir aquí. Busca persoas con algo que dicir sobre o seu oficio, o seu día a día, os seus recordos e a súa relación cun lugar que os foi moldeando co paso dos anos.

«Hai historias nesta vila que merecen ser contadas e que ninguén contou», di García Ríos. «Non porque sexan descoñecidas. Senón porque nunca lles prestamos a atención que merecen». A intención é precisamente esa: parar un momento, mirar arredor e poñer o foco en todas esas persoas que, desde a discreción, levan décadas contribuíndo a construír a identidade da Estrada.

O proxecto complétase cunha estrea pensada como un acontecemento colectivo. Non será só a presentación dun audiovisual, senón unha oportunidade para que a veciñanza se recoñeza a si mesma, para ver en pantalla grande aquilo que sempre estivo presente: o carácter dunha vila, a forma de relacionarse, de emprender, de colaborar e de crear comunidade.

Habita leva anos vinculada ao que fai latexar a comarca —a Rapa das Bestas, o CD Estradense, a Feira da Sidra, o Festival Folk de Raíz, A Estrada Basket— non por unha cuestión de estratexia nin de visibilidade, senón porque entende que facer empresa nun lugar tamén implica comprometerse co que ese lugar é e coas persoas que o sosteñen. «Ou estás no que sostén un lugar, ou non estás en ningún sitio».

Ese compromiso é, en realidade, a orixe do Estradensismo. A versión máis honesta do que Habita sempre intentou ser: unha empresa que nace na comarca, que crece coa súa xente e que entende o seu traballo como unha maneira máis de participar na construción dun futuro común.

«A aposta é A Estrada», remata García Ríos. «E queremos que a xente o saiba. Non para que nos dean as grazas. Senón porque esta vila merece que alguén o diga en voz alta».

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