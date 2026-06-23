Cinco xornadas para mobilizar a toda unha vila
Moncho González
Cando se dispara o primeiro chupiCando a música comeza a soar nas prazas, a maquinaria do San Paio xa leva moito tempo en marcha. O que o público ve durante cinco días é o resultado de semanas de preparación nas que administración, traballadores municipais, empresas, colectivos e numerosos profesionais coordinan unha programación que transforma a actividade habitual da vila.
A chegada das festas supón tamén un impulso para a economía local. A hostalaría vive algunhas das súas xornadas de maior actividade do ano, os establecementos comerciais aproveitan o incremento de visitantes e os negocios vinculados aos servizos preparan estes días como unha oportunidade para mostrar a súa oferta nun momento no que A Estrada recibe a milleiros de persoas.
A organización dun programa como o do San Paio implica a instalación de escenarios, equipos de son e iluminación, dispositivos de seguridade, limpeza, decoración e unha loxística que debe funcionar durante case 24 horas ao día. Todo iso convive cun calendario no que se suceden concertos, actividades deportivas, propostas infantís, pasarrúas e celebracións repartidas por distintos puntos da vila.
Pero as festas tamén se constrúen desde os pequenos xestos. Está o camareiro que afronta as xornadas máis intensas do ano, o comerciante que decora o seu escaparate, os técnicos que revisan cada detalle antes dunha actuación ou os membros dos colectivos que colaboran para que cada actividade saia como estaba prevista.
Durante estes días, a Estrada cambia a súa rutina. Os horarios estíranse, as rúas teñen máis movemento e o centro urbano convértese nun espazo no que conviven veciños de sempre, persoas que regresan ao municipio por estas datas e visitantes que aproveitan o programa festivo para achegarse á vila.
O San Paio é, ademais, unha oportunidade para amosar cara a fóra unha imaxe dinámica da Estrada. A gastronomía, o comercio, a capacidade organizativa e a variedade da programación converten estas festas nun escaparate que vai moito máis alá das propias xornadas de celebración.
E cando a derradeira noite das festas remate coa última actuación da orquestra Cinema e os fogos artificiais iluminen o ceo da vila, quedará a sensación de que o San Paio foi, unha vez máis, algo máis ca un programa de actividades. Quedarán as conversas, as fotografías, os momentos compartidos e a certeza de que A Estrada xa empezou oficialmente o seu verán.
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