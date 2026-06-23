Agarimos por mercar no comercio local
ACOE pon en marcha novas campañas de dinamización para os seus asociados
Moncho González
As festas de San Paio son tamén días de maior movemento nas rúas comerciais da Estrada. O incremento de visitantes, as compras de última hora, os encontros e o ambiente que se respira no centro da vila fan que o comercio de proximidade viva unhas xornadas especiais. Coincidindo con este período, a Asociación de Comerciantes da Estrada (ACOE) impulsa a campaña “Agarimos no Comercio Local 2026”, unha iniciativa pensada para agradecer a confianza de quen escolle mercar nos establecementos da vila.
A campaña desenvolverase entre o 5 e o 30 de xuño e conta coa colaboración da Xunta de Galicia, Comercio Galego e o Concello da Estrada. O seu funcionamento é sinxelo: por cada compra realizada nun comercio asociado, os clientes poderán solicitar un cartón de selos que irá completándose con cuños de diferentes establecementos participantes.
Cantos máis comercios distintos formen parte dese percorrido de compras, máis oportunidades haberá de participar na fase final da campaña. Os días 29 e 30 de xuño, os participantes poderán acudir á oficina de ACOE para xirar a ruleta dos premios, na que cada selo conseguido dará dereito a unha tirada directa. Ademais, todas as participacións teñen premio ata o esgotamento das existencias dispoñibles.
Con esta iniciativa, ACOE busca algo máis que repartir agasallos. A campaña pon o foco no valor que ten mercar preto, coñecer a quen está detrás do mostrador e manter vivo un tecido comercial que forma parte do día a día da Estrada.
O San Paio converte as rúas nun punto de encontro e “Agarimos no Comercio Local” súmase a ese ambiente convidando á veciñanza e aos visitantes a percorrer tendas, descubrir novos negocios e deixar que cada compra se converta tamén nun pequeno premio.
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