Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Stock vivienda GaliciaRiadas OurensePagar por ir al monteCondena Armador SimionePrisión fugado Ponte CaldelasCelta FortunaEntradas Foro Educación
instagramlinkedin

Unha programación para encher Poio de actividades durante seis días

Agrupacións locais, oficios relixiosos, concertos, exposicións e actividades familiares completan a oferta do San Xoán 2026

Saída da procesión desde o Mosteiro de San Xoán.

Saída da procesión desde o Mosteiro de San Xoán. / GUSTAVO SANTOS

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Moncho González

As luces das grandes orquestras son a imaxe máis visible do San Xoán de Poio, pero o programa de festas esténdese moito máis alá do escenario da Seca. Ao longo de seis días, o calendario enche o municipio de actos nos que teñen cabida as agrupacións locais, os concertos, as actividades de rúa, os actos relixiosos, as propostas culturais e os espazos pensados para os máis pequenos.

O punto de partida será o luns 22 de xuño co pregón de Juan José Mariño Viñas, director da Escola de Música de Campelo-Poio, unha figura estreitamente ligada á actividade musical do municipio. A apertura oficial incluirá tamén a entrega dos Premios ao Deporte San Xoán-Pepe Otero, o concerto de Máis Cantos e a actuación do grupo Azabache no tradicional baile do Campillo.

Un dos días centrais do programa será o 24 de xuño, xornada dedicada ao patrón. A mañá estará marcada polas alboradas e os actos litúrxicos, coa misa solemne e a procesión, acompañadas pola música da Banda de Música de Poio. A celebración continuará durante o día con novas actuacións e actividades antes de dar paso á segunda gran noite de verbena na Seca.

O San Xoán reserva tamén un espazo destacado para as agrupacións que manteñen unha actividade continuada ao longo de todo o ano. As pandereteiras do Ronsel protagonizarán a tradicional recollida de herbas de San Xoán, mentres que Vides Novas, a Escola de Música Tradicional de Poio, a Coral de Poio, o Coro Virxe da Renda, a Escola de Música de Poio ou a Escola de Acordeóns de Campelo terán presenza na programación.

A festa tamén mira cara ás artes plásticas coa exposición “Mitoxénese”, da artista local Sara Ramos, instalada durante todo o mes de xuño no Casal de Ferreirós. A mostra reúne unha selección das súas ilustracións realizadas desde o ano 2023 ata a actualidade, incorporando outra disciplina a un programa que busca ofrecer propostas diversas ao longo da semana.

Outro dos momentos singulares será a subida a San Martiño, unha cita que continúa formando parte do calendario festivo e que se completa con actuacións musicais e encontros arredor dun dos espazos máis emblemáticos do municipio.

O peche chegará o sábado 27 de xuño cunha gran festa infantil con escuma e animación musical, unha actividade que nos últimos anos gañou un lugar propio dentro da programación e que permitirá que os máis pequenos se convertan nos protagonistas da última xornada.

Así, entre os grandes escenarios nocturnos e os actos que se desenvolven desde primeira hora da mañá, o San Xoán de Poio constrúe unha programación de seis días na que conviven espectáculos de gran formato, música de proximidade, tradicións populares, actividades culturais e propostas familiares, completando unha das edicións máis amplas e variadas dos últimos anos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents