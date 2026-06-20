A Seca, o gran escenario do San Xoán de Poio
Catro noites de grandes verbenas, sete formacións de primeiro nivel, e un espectáculo que vai moito máis alá da música
Moncho González
Hai tempo que as orquestras en Galicia deixaron de ser unha simple actuación sobre un palco ou un escenario. As grandes formacións que percorren a nosa comunidade durante o verán convertéronse en auténticas empresas do espectáculo, con escenarios móbiles de gran tamaño, quilómetros de cableado, equipos de son de última xeración, pantallas xigantes, xogos de luces, bailaríns e unha montaxe técnica que require horas de traballo antes de que comece a soar a primeira canción.
O San Xoán de Poio de 2026 é un bo exemplo desta evolución. O recinto da Seca acollerá durante catro noites consecutivas un cartel no que se mesturan algúns dos nomes con máis seguidores da verbena galega con formacións que representan a renovación dun sector que cada ano compite por sorprender ao público.
O primeiro gran golpe de efecto chegará o 23 de xuño con Os Satélites, unha formación con máis de oito décadas de historia que continúa sendo unha referencia dentro das orquestras galegas. O seu repertorio, a súa capacidade para adaptarse a diferentes estilos e unha posta en escena en constante renovación mantéñena como unha das agrupacións máis demandadas da tempada.
Ao día seguinte será a quenda de Ritmo Xove e Charleston, dúas propostas que representan a variedade do actual panorama da verbena. O público poderá pasar dunha noite de clásicos e éxitos populares a un espectáculo no que conviven temas actuais, coreografías e unha produción visual cada vez máis coidada.
Un dos momentos máis esperados do San Xoán chegará o xoves 25 coa presenza de Panorama, unha auténtica marca dentro do mundo das orquestras. Cada nova xira supón unha renovación completa do espectáculo, con novas escenografías, pantallas LED, efectos especiais e un equipo humano que traballa durante meses para preparar unha produción que percorre os principais escenarios festivos de Galicia e outras comunidades. Xunto a ela estará Marbella, completando unha das noites chamadas a reunir unha maior afluencia de público.
A recta final das grandes verbenas quedará en mans de Capitol e Kubo, dúas formacións que nos últimos anos reforzaron a súa presenza no circuíto galego apostando por montaxes dinámicas, repertorios amplos e un formato pensado para manter a intensidade da festa ata a madrugada.
Detrás de cada unha destas actuacións existe unha importante infraestrutura que poucas veces é visible para o público. Técnicos de son e iluminación, montadores, transportistas, persoal de produción, artistas e músicos forman parte dunha maquinaria que se despraza cada día dun concello a outro para cumprir un calendario que no verán chega a ser frenético.
A elección deste cartel confirma a aposta de Poio por situarse entre as grandes citas do inicio da tempada alta para este tipo de agrupacións. E é que aquí, as orquestras continúan sendo un fenómeno social e cultural con enorme capacidade de convocatoria, e o San Xoán de 2026 dará boa conta desta realidade.
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