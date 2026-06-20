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O sabor que acompaña a maxia do San Xoán de Poio

MONTIÑO, naturalmente galego, acompaña unha das noites máis especiais do ano cos sabores que forman parte da nosa identidade

As grellas acéndense na noite máis máxica do ano cos sabores de sempre que MONTIÑO, naturalmente galego, leva décadas acompañando nas familias galegas.

As grellas acéndense na noite máis máxica do ano cos sabores de sempre que MONTIÑO, naturalmente galego, leva décadas acompañando nas familias galegas. / MONTIÑO

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M. González

Cando chega a noite máis curta e máxica do ano, Poio énchese de vida. As fogueiras volven prender nos barrios, nas casas e nas reunións de amigos e familiares, mantendo viva unha das tradicións máis fondamente arraigadas en Galicia. O San Xoán é unha celebración que fala de encontro, de convivencia e de compartir, arredor dun lume que, segundo manda a tradición, serve para espantar os meigallos e dar a benvida ao verán con ilusión renovada.

Ao redor das lapas créanse momentos que permanecen na memoria. Veciños que se xuntan un ano máis, xeracións diferentes que comparten historias e nenos que descobren unha festa que forma parte da nosa identidade. E, como non podía ser doutro xeito, a gastronomía ocupa un lugar destacado nunha noite na que o aroma das brasas anuncia que a celebración xa comezou.

Porque se hai un sabor que acompaña desde hai décadas moitas das festas e reunións dos galegos, ese é o de MONTIÑO, naturalmente galego. Unha marca que forma parte da tradición e que conseguiu converter o seu churrasco, chourizos, criollos e preparados cárnicos nunha presenza habitual nas grellas do San Xoán.

As costelas de porco, os chourizos e os criollos son moito máis que un menú típico desta noite. Son un símbolo de convivencia, de compartir e de desfrutar dos pequenos praceres que fan especiais as grandes celebracións. E nese espírito de autenticidade e proximidade, MONTIÑO, naturalmente galego, leva xeracións acompañando os momentos máis importantes das familias galegas.

O segredo está en manter intacta unha forma de facer que respecta a tradición e aposta pola calidade, elaborando produtos que se converteron nun referente para miles de consumidores. Un compromiso que fai que, ano tras ano, moitas mesas e grellas escollan a confianza dunha marca vencellada á terra e aos sabores de sempre.

Na noite de San Xoán, cando as lapas iluminan o ceo e as risas se mesturan co arrecendo das brasas, MONTIÑO, naturalmente galego, está presente neses instantes que verdadeiramente importan: os que se viven en compañía. Porque as tradicións non só se conservan, tamén se saborean.

E é precisamente aí onde reside o valor dunha marca que forma parte do día a día dos galegos. Porque detrás de cada chourizo ou de cada peza de churrasco que se asa nunha fogueira de San Xoán hai algo máis que un produto: hai unha maneira de entender a vida, de celebrar e de compartir. Hai unha identidade común que se transmite de xeración en xeración e que fai que noites como a de San Xoán sigan sendo, ano tras ano, unha das expresións máis auténticas da nosa cultura.

Porque hai sabores que forman parte dos recordos. E hai tradicións que saben a Galicia. MONTIÑO, naturalmente galego.

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