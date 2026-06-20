O sabor que acompaña a maxia do San Xoán de Poio
MONTIÑO, naturalmente galego, acompaña unha das noites máis especiais do ano cos sabores que forman parte da nosa identidade
M. González
Cando chega a noite máis curta e máxica do ano, Poio énchese de vida. As fogueiras volven prender nos barrios, nas casas e nas reunións de amigos e familiares, mantendo viva unha das tradicións máis fondamente arraigadas en Galicia. O San Xoán é unha celebración que fala de encontro, de convivencia e de compartir, arredor dun lume que, segundo manda a tradición, serve para espantar os meigallos e dar a benvida ao verán con ilusión renovada.
Ao redor das lapas créanse momentos que permanecen na memoria. Veciños que se xuntan un ano máis, xeracións diferentes que comparten historias e nenos que descobren unha festa que forma parte da nosa identidade. E, como non podía ser doutro xeito, a gastronomía ocupa un lugar destacado nunha noite na que o aroma das brasas anuncia que a celebración xa comezou.
Porque se hai un sabor que acompaña desde hai décadas moitas das festas e reunións dos galegos, ese é o de MONTIÑO, naturalmente galego. Unha marca que forma parte da tradición e que conseguiu converter o seu churrasco, chourizos, criollos e preparados cárnicos nunha presenza habitual nas grellas do San Xoán.
As costelas de porco, os chourizos e os criollos son moito máis que un menú típico desta noite. Son un símbolo de convivencia, de compartir e de desfrutar dos pequenos praceres que fan especiais as grandes celebracións. E nese espírito de autenticidade e proximidade, MONTIÑO, naturalmente galego, leva xeracións acompañando os momentos máis importantes das familias galegas.
O segredo está en manter intacta unha forma de facer que respecta a tradición e aposta pola calidade, elaborando produtos que se converteron nun referente para miles de consumidores. Un compromiso que fai que, ano tras ano, moitas mesas e grellas escollan a confianza dunha marca vencellada á terra e aos sabores de sempre.
Na noite de San Xoán, cando as lapas iluminan o ceo e as risas se mesturan co arrecendo das brasas, MONTIÑO, naturalmente galego, está presente neses instantes que verdadeiramente importan: os que se viven en compañía. Porque as tradicións non só se conservan, tamén se saborean.
E é precisamente aí onde reside o valor dunha marca que forma parte do día a día dos galegos. Porque detrás de cada chourizo ou de cada peza de churrasco que se asa nunha fogueira de San Xoán hai algo máis que un produto: hai unha maneira de entender a vida, de celebrar e de compartir. Hai unha identidade común que se transmite de xeración en xeración e que fai que noites como a de San Xoán sigan sendo, ano tras ano, unha das expresións máis auténticas da nosa cultura.
Porque hai sabores que forman parte dos recordos. E hai tradicións que saben a Galicia. MONTIÑO, naturalmente galego.
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