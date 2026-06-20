Una nueva forma de vivir y disfrutar la madurez

En una sociedad en la que cada vez más personas mayores viven solas o necesitan apoyo para afrontar nuevas etapas de la vida, las residencias han evolucionado hacia modelos centrados en el bienestar, la autonomía y la participación activa. En este contexto, Ballesol Pontevedra se ha consolidado como un referente en Poio, apostando por una atención personalizada que pone a la persona en el centro de todas las decisiones.

Con más de 45 años de experiencia en el cuidado de mayores, Ballesol ha desarrollado un modelo asistencial basado en la Atención Integral Centrada en la Persona, que busca promover un envejecimiento activo, respetando la historia, los hábitos y las preferencias de cada residente. El objetivo es que cada usuario mantenga su independencia el mayor tiempo posible y continúe desarrollando su proyecto de vida en un entorno seguro, dinámico y enriquecedor.

La residencia de Poio destaca por ofrecer una amplia variedad de servicios adaptados a las necesidades de cada persona, tanto en estancias permanentes como temporales. Entre ellas se encuentran los programas de recuperación poshospitalaria y rehabilitación, especialmente indicados para quienes necesitan recuperar autonomía tras intervenciones como una fractura de cadera o una prótesis de rodilla. A través de planes personalizados, los profesionales del centro trabajan para favorecer el reaprendizaje de las actividades cotidianas y mejorar la calidad de vida de los residentes.

Pero la propuesta de Ballesol Pontevedra va mucho más allá de la atención sanitaria. El centro impulsa una intensa vida social y cultural con actividades que fomentan la participación y las relaciones personales. Una de las iniciativas más innovadoras desarrolladas este año es un proyecto intergeneracional en colaboración con alumnos de Bachillerato del Colegio Los Sauces. A través de la creación de un podcast, residentes y estudiantes comparten experiencias, conocimientos e historias de vida, generando un valioso intercambio entre generaciones y acercando a los mayores a las nuevas tecnologías.

Las fiestas de San Xoán serán también una ocasión especial para reforzar ese espíritu de convivencia. El próximo 22 de junio, Ballesol Pontevedra celebrará una gran sardiñada al aire libre con actuación musical en directo, una cita abierta a familiares y amigos que permitirá disfrutar de una de las tradiciones más arraigadas de Galicia.

Entre los programas exclusivos que distinguen al centro figuran iniciativas como la roboterapia, que utiliza animales robóticos terapéuticos para estimular la comunicación y la relajación de personas con demencia; los microconciertos de Músicos por la Salud, orientados a mejorar el bienestar emocional; y Siempre Acompañados, una propuesta que fomenta la implicación de las familias en la vida diaria de los residentes mediante actividades culturales, gastronómicas y de ocio compartido.

Ballesol Pontevedra representa una forma diferente de entender el envejecimiento: activa, participativa y llena de oportunidades para seguir disfrutando de la vida, manteniendo los vínculos personales y construyendo nuevas experiencias cada día. Quienes deseen obtener más información pueden hacerlo llamando al 968 649 922 o accediendo a ballesol.es.