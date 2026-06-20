BBVA Futuro impulsa cuatro proyectos solidarios gallegos

La octava Convocatoria Solidaria BBVA Futuro tendrá una especial incidencia en Galicia, la comunidad autónoma con mayor dotación en esta edición. De los 208.000 euros que BBVA Asset Management destinará a cuatro proyectos gallegos, 136.000 euros irán a iniciativas que se desarrollarán en Vigo y Ourense, centradas en necesidades sociales y medioambientales muy vinculadas al territorio.

La relevancia de Galicia también se reflejó en la elección de Ourense como sede de la gala nacional de entrega de reconocimientos, celebrada esta semana en el Centro Cultural Marcos Valcárcel. Una decisión ligada al protagonismo de proyectos de recuperación rural y ambiental en una provincia marcada por el impacto de los incendios forestales.

Tres proyectos premiados

En el área de Vigo, Acción Solidaria de Galicia, ASDEGAL, recibirá 32.000 euros por el proyecto «Cambiando el sofá por un par de zapatos», una iniciativa dirigida a personas mayores de 65 años en situación de soledad, sedentarismo o falta de red de apoyo. El programa prevé beneficiar directamente a 85 personas mediante paseos terapéuticos, acompañamiento a consultas médicas, visitas domiciliarias y participación en actividades culturales y comunitarias. Su objetivo es fomentar el envejecimiento activo y la reintegración comunitaria.

También en el área sanitaria de Vigo, AFAGA, la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras demencias de Galicia, recibirá 32.000 euros para poner en marcha «Vida 6.0, escribiendo mi historia». El proyecto busca mejorar el bienestar emocional de personas con demencia leve o moderada. La iniciativa beneficiará directamente a 310 personas, entre ellas 100 personas con demencia leve o moderada, 200 familiares y 10 profesionales.

En Ourense, la Asociación AMICOS obtendrá uno de los grandes premios de la convocatoria, dotado con 72.000 euros, por «Monte Vivo». El proyecto se desarrollará en el Monte de la Caridad, en Monterrei, afectado por los incendios de 2025, y combinará recuperación de flora nativa, gobernanza participativa, voluntariado ambiental, educación y empleo verde inclusivo. La entidad prevé beneficiar directamente a 250 personas, con el objetivo de reactivar la zona rural tras el incendio y fortalecer el territorio frente a futuras crisis climáticas.

La dotación gallega se completa con el proyecto de Fundación ENKI en A Coruña, que recibirá 72.000 euros por «Espacio ENKI: inclusión en movimiento», destinado a garantizar el acceso real al deporte a personas con discapacidad.

Desde su creación en 2018, BBVA Futuro ha destinado 555.000 euros en donaciones a Galicia para iniciativas sociales y medioambientales. En esta edición, la convocatoria premiará 25 proyectos en todo el país, con una donación total de un millón de euros.