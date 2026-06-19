Revolución total para el icono urbano

El segmento B eléctrico tiene un nuevo rey, el Nissan Micra. El mítico compacto japonés se reinventa por completo en su sexta generación y ya está en Rofervigo, concesionario oficial Nissan en la Carretera de Madrid 210 en Vigo, transformado en un vehículo 100% eléctrico.

Tras más de 40 años de éxitos y cinco generaciones a sus espaldas, el nuevo Nissan Micra eléctrico no solo mantiene intacto su ADN ágil y divertido, sino que eleva la apuesta con un diseño atrevido, tecnologías de infoentretenimiento de vanguardia y una autonomía idónea tanto para el tráfico urbano como para las escapadas por carretera.

Con menos de 4 metros de largo y menos de 1,8 metros de ancho, el nuevo Nissan Micra se consagra como el aliado perfecto para las calles estrechas y los giros cerrados de la ciudad. Su estética rompe moldes al adoptar una silueta robusta de inspiración SUV, pasos de rueda pronunciados y llantas de 18 pulgadas de serie.

El frontal destaca por sus ópticas circulares con un simpático "guiño de bienvenida" coreografiado al desbloquear el coche. En los laterales, la gran novedad es la bautizada como "bola de helado", una hendidura de 1 cm de ancho en las puertas traseras que añade dinamismo visual.

Por dentro, Nissan apuesta por una elegancia minimalista y sutil. Como guiño a su herencia nipona, se ha moldeado el perfil del célebre Monte Fuji en el espacio de almacenamiento en la consola central. El habitáculo destaca por su amplitud técnica. Su distancia entre ejes de 2,54 metros permite una configuración exclusiva de 5 puertas que facilita enormemente el acceso y proporciona un confort notable para las rodillas de los pasajeros.

Interior del NISSAN MICRA. / Cedida

El maletero es uno de los grandes beneficiados de la plataforma, ofreciendo una sobresaliente capacidad de 326 litros, ampliable hasta los 1.106 litros si se abaten los asientos traseros en disposición 40/60. Además, el cliente puede personalizar la atmósfera a bordo gracias a un sistema de iluminación ambiental con hasta 48 colores y tres acabados de tapicería.

El nuevo Micra eléctrico se asienta sobre la plataforma compartida AmpR y destaca por su ligereza constructiva, con un peso de tan solo 1.400 kg en su versión de acceso. La gama se divide en dos configuraciones adaptadas a cada necesidad.

Parte trasera de NISSAN MICRA. / Cedida

La versión de acceso cuenta con una batería de 40 kWh y un motor de 90 kW (122 CV) con 225 Nm de par. Homologa una autonomía de 317 km, ideal para recorridos diarios y entornos urbanos. La versión prestacional equipa una batería de 52 kWh y eleva la potencia a 110 kW (150 CV) con 245 Nm de par. Logra una destacable autonomía de 415 km, otorgando la solvencia necesaria para viajes interurbanos con total tranquilidad. Eso en lo que a ciclo combinado se refiere, pero si nos vamos al ciclo urbano, podemos llegar a los 574 kilómetros de autonomía.

Para las recargas, ofrece carga rápida en corriente continua de 80 kW o 100 kW, completando el 15% al 80% de la batería en solo 30 minutos. Para maximizar la eficiencia invernal, la bomba de calor es de serie en toda la gama. Adicionalmente, cuenta con tecnología V2L (Vehicle-to-Load), que permite usar la energía del coche para alimentar dispositivos externos como altavoces o aspiradoras.

Carga NISSAN MICRA. / Cedida

Al situar las baterías en la base del chasis, se reduce el centro de gravedad logrando una estabilidad óptima y un menor balanceo en curvas. Equipado con una suspensión trasera multibrazo, el tacto de conducción es ágil y preciso.

El conductor dispone de un selector en el volante con cuatro modos de conducción. Eco, Confort, Sport y Perso, que modifican la entrega de potencia, la dureza de la dirección y la luz ambiental. Asimismo, incorpora levas tras el volante para regular la frenada regenerativa y el aclamado sistema e-Pedal de Nissan, que permite acelerar y frenar hasta detener por completo el coche usando un solo pedal.

El infoentretenimiento da un salto de gigante con la incorporación de dos pantallas de 10,1 pulgadas equipadas con el sistema NissanConnect y los servicios integrados de Google. Con solo decir "Hey Google", se puede ajustar el climatizador o activar los asientos calefactables. Su navegador inteligente calcula las rutas planificando las paradas necesarias para recargar en base al consumo y preacondiciona la batería para optimizar los tiempos de espera. No obstante, mantiene plena compatibilidad con Apple CarPlay y Android Auto.

NISSAN MICRA. / Cedida

En el apartado de seguridad, el despliegue es masivo. El Micra incorpora el asistente Nissan ProPilot, control de crucero adaptativo, frenado autónomo de emergencia, asistente de velocidad inteligente, aviso de ángulo muerto con intervención y alerta de tráfico cruzado trasero.

El regreso del utilitario japonés redefine las reglas del juego. Eléctrico, nativo digital y con un diseño que desborda personalidad. Un firme candidato a liderar las listas de ventas urbanas.