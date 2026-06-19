La exposición Art Vigo regresa al centro de la ciudad con más de 25 artistas contemporáneos y entrada libre

Las Galerías Durán, en pleno centro de Vigo, recibirán el verano convertidas, una vez más, en un espacio singular de creación y exposición artística. La muestra Art Vigo, organizada por Espacio Beny, estará allí disponible desde este jueves 18 de junio hasta el 31 de julio.

Tras la gran acogida de su primera edición, la exposición vuelve a instalarse en estas galerías comerciales para ofrecer al público una visión diversa y actual del panorama creativo vinculado a Vigo y Galicia.

La entrada es gratuita y las obras han sido seleccionadas pensando en todos los gustos y presupuestos. Eso sí, Art Vigo no es únicamente una feria comercial de arte; también quiere ser un espacio de encuentro entre artistas y visitantes, donde poder descubrir nuevas miradas, participar activamente de la cultura y conversar sobre creatividad.

El horario de apertura es de lunes a sábado, de 12:00 a 14:00 horas y de 18:00 a 21:00 horas. El acceso a la exposición se realiza a través del número 51 de la calle Príncipe.

Más de 25 artistas en Art Vigo y diferentes disciplinas

En esta segunda edición de Art Vigo, que quedó inaugurada por todo lo alto en la tarde de este jueves, la muestra amplía su espacio en las Galerías Durán y cuenta con la presencia de más de 25 artistas contemporáneos.

Los visitantes podrán encontrar pintura, escultura, fotografía, música y acciones en vivo, en muchos de los locales de las galerías que un día fueron negocios. En concreto, los artistas estarán distribuidos de la siguiente forma: en el local 2 de Galerías Durán se encontrarán José María Barreiro, pintor y escultor, y la pintora Chelo Rodríguez; en el local 3, Daniel Barreiro (composiciones artísticas, escultura, muebles) y Javier Pena (pintura y escultura); mientras que el local 5 está destinado a Espacio Beny, entidad organizadora de la exposición, con una selección de distintas obras artísticas.

Inauguración de Art Vigo en Galerías Durán, muestra disponible hasta el próximo 31 de julio. / Pedro Mina

El local 6 estará ocupado por la acuarelista Julia Barreiro y la pintora Esperanza Arrondo 'Zuqui' y en el 7, se podrán ver (y adquirir) las obras de Orozco (pintura), Nova Doria (fotografía) y José Perozo (escultura).

Por otro lado, en el local 17 estarán Arturo Dapena (pintura) y Carlos Tesouro (escultura); en el local 18, Mallo Palmer (acuarela), José Miranda (pintura y collage) y una pequeña selección de Beny Fernández, que también expondrá una selección en el local 19, compartido por Tino Canicoba (escultura).

Además, en el local 20 irán renovándose diferentes exposiciones individuales. Inaugurará el espacio David Partida y una selección de muebles y esculturas de Iván Giménez.

Finalmente, en el local 21 de las galerías se encontrarán Ángeles Jorreto (pintura) y Fernando Lafuente (escultura).

Compromiso con el arte contemporáneo

Así las cosas, a través de esta segunda edición de Art Vigo, la galería de arte contemporáneo Espacio Beny reafirma su compromiso con la difusión de su especialidad y con la generación de propuestas culturales capaces de revitalizar y conectar distintos públicos alrededor de la creación artística actual.

Espacio Beny, bajo la dirección del galerista y coleccionista Beny Fernández, se encuentra de forma permanente en el número 27 de la rúa Doutor Cadaval, donde también se organizan presentaciones, charlas y encuentros con artistas.