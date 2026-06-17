Stone Summit: tallando el potencial de la piedra natural

La feria Stonegal es un espacio especializado para el sector de la piedra natural con un claro enfoque de exposición comercial, pero sin dejar fuera las oportunidades de reflexión y diálogo entre profesionales. Así, en esta segunda edición tampoco faltará su cumbre de arquitectura, Stone Summit, que reunirá a expertos de primera talla para aboardar el presente y el futuro de la piedra natural desde la arquitectura, el diseño, la innovación, la sostenibilidad, la industria y el territorio.

«Queremos reducir la brecha entre el mundo industrial de la piedra y el mundo del diseño y la arquitectura», declara a FARO Alex Miras, director de Stonegal. «Aunque pueda parecer sorprendente, muchos arquitectos nunca han visitado una cantera. No conocen cómo se extrae la piedra ni que podrían seleccionar personalmente bloques con determinadas tonalidades o vetas para sus proyectos. Históricamente esa conexión existía. Buscamos volver a conectar la cantera, la industria, el arquitecto y el transformador final. Consideramos que esa desconexión debilita al sector y queremos contribuir a solucionarla».

La inauguración oficial de la cumbre será este miércoles y contará con la participación de uno de los arquitectos gallegos más reconocidos, César Portela, Premio Nacional de Arquitectura, «y figura estrechamente vinculada tanto a la piedra natural como a la ciudad de Vigo». A continuación se realizará un recorrido institucional y un speed meeting internacional.

Mañana, se desarrollarán diferentes mesas redondas en las que se abordarán temas como la piedra masiva, la estereotomía digital, la vivienda o el diseño y la innovación. Para los ponentes, apunta Alex Miras, «seleccionamos arquitectos que trabajan habitualmente con piedra natural».

Finalmente, el día 19, en el marco del Summit, tendrá lugar una visita técnica a territorios de piedra para que los profesionales de la arquitectura conozcan de primera mano estos espacios.