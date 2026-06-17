Arranca en Vigo Stonegal 2026, la feria internacional de la piedra natural

Vigo se convierte desde este miércoles 17 de junio en el punto de referencia del sector de la piedra natural, con la celebración de la única feria internacional dedicada a este ámbito, Stonegal. El evento se consolida este año con su segunda edición, que se prolongará hasta el viernes en el IFEVI.

Bajo el lema Natural Stone Only, la feria servirá como punto de encuentro para más de 150 empresas líderes de Europa, América y Asia y profesionales del sector de la piedra natural, reforzando su clara vocación internacional. Todos los participantes comparten una misma visión: defender el valor, la autenticidad y el futuro de la piedra natural en un mercado global cada vez más competitivo. «Galicia es una potencia exportadora y esta feria busca fomentar precisamente el empleo y la exportación a través de la piedra natural», explica el director de Stonegal, Alex Miras.

Una de las cuestiones fundamentales del evento es que está dedicado en exclusiva a la piedra natural. «No existe ninguna otra feria en Europa y prácticamente diría que en el mundo que excluya completamente los materiales sintéticos», apostilla su director. Por materiales sintéticos entendemos, por ejemplo, las cuarcitas sintéticas, que hoy se comercializan bajo el nombre de cerámica. «Nuestra posición es clara: una cerámica, por muy buena que sea, no puede compararse ni en resistencia ni en belleza con la piedra natural. Por eso una de nuestras premisas fundamentales es que Stonegal sea únicamente una feria de piedra natural».

Más que una feria comercial

En esta segunda edición Stonegal busca alejarse de ser exclusivamente una feria comercial y apuesta por diversificar su oferta en tres ejes diferenciados, pero complementarios.

Por un lado, en «EXPO», el público se encontrará con un espacio profesional donde empresas de piedra natural y maquinaria especializada presentan soluciones reales para el sector. El segundo eje del evento será Architecture SUMMIT, un foro de reflexión y diálogo entre arquitectos, diseñadores y prescriptores, centrado en el uso contemporáneo de la piedra natural.

Por último, este años se organizará de nuevo Quarry GALA, La Noche de la Piedra, una experiencia singular celebrada en una cantera, en el origen mismo del material, pensada para reforzar las relaciones profesionales y humanas que sostienen el sector.

Dimensión global

Stonegal aumentará este año la presencia internacional, con la representación de más de 15 países distintos a través de su espacio de expositores. La cita se consolida así como una plataforma estratégica para impulsar relaciones comerciales y oportunidades de expansión internacional. Así, Alex Miras, su director, lanza un mensaje de cara al arranque de la segunda edición: «Estamos aprovechando una gran ventana de oportunidad para dejar en Galicia un evento internacional de piedra natural. Por ello, cualquier apoyo resulta bienvenido y creemos que se trata de una apuesta segura».