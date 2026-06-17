Alex Miras, director de Stonegal: «Hay grandes eventos industriales ligados al mar, pero Stonegal es el primero orientado a la tierra»

—¿Qué lecciones se llevan de la edición inaugural de Stonegal en 2025?

La primera edición fue la fórmula mediante la cual encontramos un hueco para tener en España una feria de piedra natural en Vigo, cuando lo lógico y normal, por cómo está configurada la industria de la piedra en España, sería que el centro de gravedad estuviera en el sur. Además, fue mejor de lo que la gente esperaba. Precisamente porque el resultado superó las expectativas, hemos podido organizar esta segunda edición, a pesar de una situación de mercado que quizá no es la más favorable. Este año contamos con algunos expositores más que el año pasado, aunque la sensación visual es de un crecimiento mucho mayor. Hemos aprendido mucho sobre cómo configurar la feria. Tiene un aspecto mucho más ordenado y atractivo. Hemos realizado cambios físicos importantes: hemos sustituido colores negros por blancos para generar más luminosidad, hemos cambiado un pabellón oscuro por otro más claro y, en general, toda la feria ofrece una imagen mucho más agradable.

—¿Y por qué en Vigo ?

Vigo es una referencia mundial en el sector pesquero. Es la capital mundial de la pesca y cuenta con eventos muy consolidados que han abierto camino para otros proyectos. Nosotros creemos que, por el volumen empresarial existente en el sector de la piedra, podemos llegar a tener una feria igual de grande. Uno de los elementos clave será atraer y consolidar la participación portuguesa. Este año ya han acudido operadores muy importantes de Portugal y creemos que cada vez perciben más claramente el atractivo que supone España como marca internacional. Todo el mundo quiere venir a una feria en España, disfrutar de la gastronomía y del entorno. Además, quienes visitan Vigo por primera vez suelen quedar fascinados. Tenemos muchos factores positivos a nuestro favor. Lo que falta es consolidar definitivamente la eficiencia comercial de la feria para que el crecimiento sea constante. Disponemos de espacio suficiente y, si todo va bien, el próximo año ocuparemos tres pabellones. A partir de ahí, el objetivo es consolidarnos como la feria de referencia de la piedra natural en España de forma permanente.

—¿Qué valoración hace de la presencia internacional en la feria?

Hemos incrementado la internacionalización gracias a la llegada de muchas más empresas china; han pasado de 1 a 12. Hoy en día, todo lo relacionado con la tecnología termina pasando por China. Históricamente, la maquinaria para extracción, procesado y acabado de piedra natural estaba dominada por Italia. Esa tecnología italiana sigue muy presente en Stonegal y todavía contamos con más expositores italianos que chinos. Sin embargo, los fabricantes chinos ya no son una promesa de futuro, sino una realidad del presente.

«El objetivo es consolidarnos como la feria de referencia de la piedra natural en España» Alex Miras — Director de Stonegal

—¿Qué tendencias están marcando el sector en ámbitos como la maquinaria, la transformación o la tecnología aplicada a la piedra natural?

Una de las tendencias más importantes es la aparición de maquinaria híbrida y eléctrica tanto para la extracción como para el procesado de piedra. Esto tiene un impacto directo sobre la reducción de la huella de carbono asociada al material. Además, ayuda a afrontar uno de los grandes problemas que tiene actualmente Europa: el coste energético. Cada vez existen más dificultades relacionadas con la energía, por lo que disponer de maquinaria eléctrica resulta especialmente interesante. En Stonegal contamos precisamente con este tipo de tecnología, desarrollada por fabricantes que están apostando claramente por la innovación.

—¿Qué impacto tiene la industria de la piedra sobre la economía de nuestra comunidad?

Galicia y el norte de Portugal conforman una de las grandes regiones productoras de granito. La comarca de Valdeorras es líder mundial en producción de pizarra, en sentido literal. La mayoría de los tejados de pizarra que se ven en Europa proceden de Galicia. Toda esa producción está comprometida para exportación prácticamente desde el momento en que se extrae. Los principales mercados son Francia, Alemania y otros países del norte de Europa. Se trata de una industria muy potente. En cuanto al granito, Galicia y el norte de Portugal concentran aproximadamente el 65% del granito existente en la Península Ibérica. Aunque también hay producción en Castilla-La Mancha o Castilla y León, el núcleo principal está aquí.

—Sin embargo, suele asociarse solo al mar o a la automoción. ¿Es la piedra una gran desconocida para la sociedad?

Exactamente. Esa es una de las cuestiones que intentamos poner en valor.De hecho, una de las ideas que me gusta transmitir es que, si ya existen suficientes eventos industriales ligados al mar, Stonegal es el primer gran evento industrial orientado a la tierra. La industria gallega de la piedra es mucho más potente de lo que conoce el gran público.

—¿Y cuál es la fortaleza de la industria gallega en un contexto cada vez más globalizado?

La principal fortaleza es su entramado industrial. No hablamos de empresas recientes, sino de compañías con 40 o 50 años de trayectoria. Todo el mundo se conoce y sabe la potencia que tienen las empresas de aquí. Otro actrativo es es la naturaleza inversora del industrial gallego. Las empresas gallegas compran siempre la última tecnología. Todo este entramado industrial es poco conocido por el gran público, la industria es fuerte por sí misma. Nosotros somos un mero instrumento, solo necesitan representación.