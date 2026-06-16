Lexus Galicia presenta en Vigo el nuevo ES
El Grupo Breogán, a través de Lexus Galicia, ha presentado en Vigo la octava generación de la berlina, que destaca por su diseño, confort y tecnología electrificada
El sector de la automoción premium en Galicia vive un momento de renovación con la llegada de uno de los estandartes más esperados del mercado. El Grupo Breogán, a través de Lexus Galicia, su concesionario oficial en la comunidad, presentó en sus instalaciones de Vigo el nuevo Lexus ES. Al exclusivo acto asistieron clientes, empresas, medios de comunicación y colaboradores, quienes pudieron descubrir en primicia una berlina que aúna diseño, confort, innovación y electrificación en una propuesta de movilidad de alta gama.
Desde la apertura de puertas, las instalaciones de Lexus Vigo se transformaron por completo en un espacio diseñado para sorprender y acoger a los asistentes. La presentación estuvo profundamente marcada por la filosofía Omotenashi, el concepto japonés de hospitalidad que inspira a la marca y que busca anticiparse a las necesidades del invitado.
Cada detalle de la velada fue minuciosamente cuidado para crear un ambiente acogedor. El espacio fusionó la elegancia propia de la firma con una atmósfera cercana. Una banda sonora sutil acompañó las conversaciones de la tarde. Además, los asistentes disfrutaron de una propuesta culinaria de clara inspiración japonesa, un guiño a las raíces de la marca.
El evento reunió a una nutrida representación del tejido empresarial gallego, colaboradores y clientes, propiciando un ambiente elegante y distendido idóneo para reforzar los valores de excelencia, confianza y atención al cliente diferencial que definen a Lexus.
El momento cumbre de la tarde llegó con la revelación del gran protagonista, el Lexus ES. Considerado la piedra angular de la marca desde su nacimiento en 1989, esta octava generación representa la evolución más profunda de su trayectoria.
Pablo Conde, gerente de Lexus Galicia, fue el encargado de desgranar los aspectos técnicos y estéticos que definen a este nuevo modelo. La berlina crece notablemente hasta alcanzar los 5.140 mm de longitud. Presenta una imagen exterior más moderna y fluida, adaptada a los nuevos códigos de la marca. Ofrece una mayor sensación de amplitud y confort interior, concebida para maximizar la comodidad de conductores y pasajeros en el día a día. Combina un rendimiento eléctrico de vanguardia con un equipamiento tecnológico de última generación enfocado en el cliente más exigente.
La jornada concluyó con un recorrido libre por el vehículo, donde los invitados pudieron sentarse al volante, explorar los acabados en detalle y resolver sus dudas directamente con el equipo de profesionales de Lexus Vigo. Con esta presentación, Grupo Breogán consolida su apuesta por traer a Galicia las últimas novedades en movilidad premium sostenible.
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