Resigal: técnica y control para grandes demoliciones

En un contexto en el que la construcción exige cada vez más seguridad, eficiencia y especialización, Resigal se ha consolidado como una empresa referente en el ámbito de los derribos y demoliciones en Galicia. Nacida en 2018 del conocimiento y la experiencia previa de un equipo de profesionales, esta empresa gallega se ha especializado en uno de los trabajos más exigentes del sector: las grandes demoliciones.

Con medios propios, planificación técnica y una gran capacidad de respuesta, su trabajo se apoya en la experiencia, la maquinaria especializada y la coordinación entre robots, excavadoras, camiones y equipo humano para convertir intervenciones difíciles en procesos más ágiles, seguros y eficaces.

Soluciones completas, de principio a fin

Resigal ofrece soluciones integrales para demoliciones complejas, desde demoliciones a gran escala hasta demolición técnica, desamiantado y trabajos en muros de contención. Chimeneas, hospitales, naves industriales, estructuras singulares o espacios de difícil acceso forman parte de un ámbito en el que no hay margen para la improvisación.

Por eso, su trabajo comienza mucho antes del derribo. Resigal estudia cada proyecto, analiza las necesidades técnicas, planifica la intervención y se ocupa de los trámites necesarios para que la demolición pueda ejecutarse con garantías. Después, coordina la ejecución, la retirada de escombros, la limpieza y la gestión del residuo, cerrando el proceso de forma ordenada y profesional.

A esa gestión integral se suma la valorización de los materiales generados en obra. Mediante el uso de machacadora, la empresa puede triturar el escombro y darle una segunda vida útil como árido reciclado con marcado CE. Este material puede reutilizarse en aplicaciones como aparcamientos, rellenos u otros usos constructivos, reduciendo traslados y favoreciendo una gestión más eficiente de los residuos.

Uno de los grandes aliados de Resigal es la tecnología, especialmente en aquellos trabajos donde la seguridad y la precisión son determinantes. La compañía trabaja con robots de demolición, una solución especialmente segura, precisa y limpia que permite intervenir en espacios delicados, interiores, zonas de difícil acceso o entornos donde conviene reducir al máximo los riesgos para los operarios. Al funcionar sin humos y contribuir a disminuir la contaminación en obra, estos equipos aportan mayor control durante la ejecución y facilitan una demolición más ordenada.

Esa apuesta tecnológica se completa con un parque de maquinaria preparado para responder a proyectos de distinta escala y complejidad. Resigal dispone de una amplia flota que va desde miniexcavadoras de una tonelada hasta retroexcavadoras de 80 toneladas, además de robots de demolición, camiones y maquinaria auxiliar adaptada a las necesidades de cada intervención. Esta variedad de medios propios permite acceder tanto a obras de gran envergadura como a trabajos más técnicos o espacios reducidos.

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A la maquinaria se suma un equipo técnico formado por arquitectos, ingenieros y profesionales especializados, capaces de cubrir toda la cadena de valor de cada proyecto. Porque Resigal no se limita a demoler: su valor está en hacerse cargo del proceso completo. Esa visión integral le permite ser rápida sin dejar de ser rigurosa, eficaz sin renunciar a la seguridad. En un sector donde los tiempos importan, pero donde cada decisión debe estar medida, Resigal aporta coordinación, medios y experiencia para que el trabajo avance con garantías.