Resigal: técnica y control para grandes demoliciones
La empresa gallega combina experiencia, maquinaria especializada y gestión integral para abordar derribos complejos con seguridad, rapidez y eficacia
B.C.
En un contexto en el que la construcción exige cada vez más seguridad, eficiencia y especialización, Resigal se ha consolidado como una empresa referente en el ámbito de los derribos y demoliciones en Galicia. Nacida en 2018 del conocimiento y la experiencia previa de un equipo de profesionales, esta empresa gallega se ha especializado en uno de los trabajos más exigentes del sector: las grandes demoliciones.
Con medios propios, planificación técnica y una gran capacidad de respuesta, su trabajo se apoya en la experiencia, la maquinaria especializada y la coordinación entre robots, excavadoras, camiones y equipo humano para convertir intervenciones difíciles en procesos más ágiles, seguros y eficaces.
Soluciones completas, de principio a fin
Resigal ofrece soluciones integrales para demoliciones complejas, desde demoliciones a gran escala hasta demolición técnica, desamiantado y trabajos en muros de contención. Chimeneas, hospitales, naves industriales, estructuras singulares o espacios de difícil acceso forman parte de un ámbito en el que no hay margen para la improvisación.
Por eso, su trabajo comienza mucho antes del derribo. Resigal estudia cada proyecto, analiza las necesidades técnicas, planifica la intervención y se ocupa de los trámites necesarios para que la demolición pueda ejecutarse con garantías. Después, coordina la ejecución, la retirada de escombros, la limpieza y la gestión del residuo, cerrando el proceso de forma ordenada y profesional.
A esa gestión integral se suma la valorización de los materiales generados en obra. Mediante el uso de machacadora, la empresa puede triturar el escombro y darle una segunda vida útil como árido reciclado con marcado CE. Este material puede reutilizarse en aplicaciones como aparcamientos, rellenos u otros usos constructivos, reduciendo traslados y favoreciendo una gestión más eficiente de los residuos.
Uno de los grandes aliados de Resigal es la tecnología, especialmente en aquellos trabajos donde la seguridad y la precisión son determinantes. La compañía trabaja con robots de demolición, una solución especialmente segura, precisa y limpia que permite intervenir en espacios delicados, interiores, zonas de difícil acceso o entornos donde conviene reducir al máximo los riesgos para los operarios. Al funcionar sin humos y contribuir a disminuir la contaminación en obra, estos equipos aportan mayor control durante la ejecución y facilitan una demolición más ordenada.
Esa apuesta tecnológica se completa con un parque de maquinaria preparado para responder a proyectos de distinta escala y complejidad. Resigal dispone de una amplia flota que va desde miniexcavadoras de una tonelada hasta retroexcavadoras de 80 toneladas, además de robots de demolición, camiones y maquinaria auxiliar adaptada a las necesidades de cada intervención. Esta variedad de medios propios permite acceder tanto a obras de gran envergadura como a trabajos más técnicos o espacios reducidos.
A la maquinaria se suma un equipo técnico formado por arquitectos, ingenieros y profesionales especializados, capaces de cubrir toda la cadena de valor de cada proyecto. Porque Resigal no se limita a demoler: su valor está en hacerse cargo del proceso completo. Esa visión integral le permite ser rápida sin dejar de ser rigurosa, eficaz sin renunciar a la seguridad. En un sector donde los tiempos importan, pero donde cada decisión debe estar medida, Resigal aporta coordinación, medios y experiencia para que el trabajo avance con garantías.
- Una boda celtista hasta las lágrimas: la sorpresa de Iago Aspas y Claudio Giráldez que emocionó a Valeria y Alberto
- Las playas de Vigo empiezan a vaciarse
- El perro más bello del mundo es de Vigo y se llama Hugo Boss: «Lo mejor que tiene es la expresión de la cara, es precioso»
- El comercio local de Vigo, en contra de la apertura de supermercados domingos y festivos: «Es competencia desleal»
- Muere un motorista en un accidente en Barro
- La gallega Tatiana Badiola de 33 años, entre las primeras beneficiadas por las ayudas de la ley ELA: «Ahora empieza otro desafío; convertir ese derecho en cuidados reales»
- Aduanas incorporará a su base de Vigo una patrullera de casi 40 metros incautada el pasado verano en el Estrecho
- Huida temeraria en Moaña: un conductor circula por dirección prohibida a más de 110 km/h para evitar un control e intenta sacar de la carretera a la Policía Local