Estudiar Ciencias de la Salud en Portugal, a un paso de Galicia: así es la propuesta de CESPU para los futuros universitarios gallegos

Después de la PAU, una parte importante del alumnado de Galicia comienza una de las decisiones más relevantes de su etapa académica: elegir dónde cursar sus estudios universitarios. Para quienes desean orientar su futuro hacia las Ciencias de la Salud, CESPU puede ser una opción próxima, europea y especialmente interesante por su cercanía con Galicia.

CESPU es una institución portuguesa de enseñanza superior especializada en Ciencias de la Salud, con más de 40 años formando profesionales en el ámbito sanitario. Sus campus, situados en el norte de Portugal (Famalicão, Gandra, Paredes y Penafiel), se encuentran muy cerca de Galicia y ofrecen una experiencia universitaria internacional en un entorno tranquilo, seguro y adecuado para iniciar una nueva etapa académica.

La proximidad geográfica es uno de los aspectos más relevantes para el alumnado de Galicia y sus familias. El Campus de Famalicão se sitúa aproximadamente a 120 km de Vigo, mientras que el Campus de Gandra se encuentra a unos 160 km.

Desde Tui, el desplazamiento se sitúa en torno a una hora. Esta cercanía permite valorar una experiencia universitaria en Portugal sin alejarse excesivamente de Galicia, manteniendo una conexión natural con Vigo, Pontevedra, Ourense y otras zonas del sur gallego.

Diversos grados universitarios

CESPU ofrece grados universitarios en distintas áreas de las Ciencias de la Salud, entre ellas Odontología (Medicina Dentaria), Enfermería, Fisioterapia, Nutrición, Psicología, Ciencias Biomédicas, Veterinaria (Ciencias Veterinarias), Enfermería Veterinaria, Farmacia (Ciencias Farmacéuticas), Ciencias Forenses, Podología, Osteopatía, Salud Pública, Gestión y Administración en Salud, entre otros.

Alumnado de CESPU en Portugal. / FdV

La práctica clínica en ambientes reales es uno de los pilares formativos, ya que se cuenta con una amplia red de colaboración hospitalaria con instituciones públicas y privadas del Norte de Portugal, además de contar con clínicas propias y un Hospital Universitario Veterinario.

El profesor Luis Silva, administrador del Grupo CESPU, destaca que «la elevada especialización de CESPU en las áreas de Ciencias de la Salud ha permitido que las entidades empleadoras reconozcan la calidad de la formación de nuestros graduados, favoreciendo una alta integración en el mercado laboral».

Además de su especialización en salud, uno de los elementos diferenciales de CESPU es su dimensión internacional. Más de 1.000 estudiantes procedentes de países europeos cursan presencialmente estudios universitarios en sus campus, formando parte de una comunidad académica diversa, multicultural y conectada con Europa.

Esta realidad convierte la experiencia universitaria en algo más que una etapa formativa: también en una oportunidad para convivir con personas de diferentes países, desarrollar competencias interculturales y prepararse para un entorno profesional cada vez más global.

Contacta para más información www.cespu.pt www.cespu.pt/espana secretaria@cespu.es ingresso@cespu.pt 635 95 74 61

Una alternativa próxima y especializada

Para las familias, la elección universitaria no depende solo del grado. También importan el entorno, la seguridad, la proximidad, la orientación académica y la confianza en la institución. CESPU combina estos elementos con una oferta especializada las ciencias de la salud y con una localización especialmente accesible para estudiantes de Galicia.

Las titulaciones de CESPU se imparten en Portugal, dentro del entorno europeo y en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior. Como ocurre con cualquier estudio universitario vinculado a profesiones reguladas, el ejercicio profesional en cada país puede requerir los trámites que establezca la normativa aplicable.

Para quienes han realizado la PAU en Galicia y desean estudiar Ciencias de la Salud, CESPU ofrece una alternativa universitaria próxima, internacional y especializada.