Una andaina por el Camiño da Costa para reclamar la señalización en Vigo

La Xunta de Galicia organizará el próximo 21 de junio la III Etapa Popular Camiño Portugués da Costa, que discurrirá en esta ocasión entre Vigo y Redondela. La delegada territorial, Ana Ortiz, fue la encargada de anunciar la convocatoria de la tercera edición de la iniciativa y animó a los vigueses a participar de nuevo en este recorrido por el tramo de la peregrinación xacobea.

La representante autonómica destacó que la convocatoria ya se convirtió en un clásico después del éxito logrado el primer año en el tramo vigués del camino y el pasado año, entre Oia y Baiona. La andaina partirá las 09:00 horas de la sede de la Delegación Territorial de la Xunta en Vigo (rúa Concepción Areal, 8) para finalizar aproximadamente cuatro horas después en el albergue de la Casa de la Torre en Redondela.

La Xunta organiza esta actividad junto a la Agencia de Turismo de Galicia. Para participar hay que registrarse llamando al 986 81 77 97, antes del próximo jueves 18. «Esperamos tener una gran participación con el objetivo de difundir uno de nuestros grandes patrimonios culturales, porque el Camino también es patrimonio de todos los vigueses», destacó la delegada territorial.

Primera edición de la andaina a su paso por el río Lagares. / Xunta de Galicia

El punto de encuentro el 21 de junio será en la fachada de la Delegación Territorial a las 08:30 horas. La ruta: rúa Areal, Avenida de García Barbón, Sanjurjo Badía, Avenida de Galicia hacia Camiño da Traída de Augas, A Paradela, Chapela, Trasmañó (parada de avituallamiento), Cedeira y Redondela (albergue Casa da Torre).

En la presentación, Ana Ortiz estuvo acompañada por el presidente de la Federación Provincial de Comercio, Iván Iglesias; el presidente de Ahosvi (Asociación de Hostelería de Vigo), Daniele Provezza; el presidente de Feprotur (Federación Provincial de Hostelería y Comercio), César Ballesteros; el delegado de Gadisa, Pablo Louro, y el presidente de Vodea, Juan Mallo.

Única ciudad de Europa sin señalización

La delegada recordó que actualmente Vigo es la única ciudad de Europa que no ha señalizado el Camino de Santiago: «Encontramos cada día a peregrinos perdidos por la ciudad y consideramos una falta de respecto a nuestros visitantes. No entendemos la negativa del alcalde de Vigo para permitir señalizar el paso de la ruta después de comprometerse con el presidente Rueda en la reunión que tuvieron hace ya dos años».

Los datos actuales del Camiño da Costa indican que es la ruta xacobea que más crece en Galicia. Según las cifras de la Oficina del Peregrino, desde enero ya han recogido la Compostela más de 40.000 peregrinos tras realizar el recorrido que pasa por Vigo, un 25% más que en el mismo periodo de 2025. Las estadísticas también señalan que casi el 90% son de origen extranjero, liderando el ránking los norteamericanos, seguidos de alemanes, españoles, italianos, portugueses y polacos.

Además, los estudios de Turismo de Galicia apuntan a que cada uno de estos peregrinos realiza un gasto equivalente e a tres turistas nacionales. Los hosteleros vigueses confirman que estos usuarios suelen pernoctar más de una noche en Vigo y consumir en el comercio y la hostelería local.

«Los peregrinos suponen a día de hoy un importante valor para la promoción turística de nuestra ciudad y los números de visitantes demuestran que en un porcentaje muy alto son peregrinos», concluyó la delegada territorial, Ana Ortiz.