Rodeiro, preparada para gozar de tres días de festa
Panorama, París de Noia e Capitol, serán as encargadas de animar as verbenas das noites. A Festa do Rapaz, o domingo a partir das 17.00 horas
Moncho González
As Festas de San Antonio arrancarán hoxe mesmo cunha noite pensada para dar o pistoletazo de saída ao verán festivo da comarca. A orquestra Panorama e a discoteca móbil Pirámide XL, coa participación de Marcos Kintana, serán as encargadas de abrir unha fin de semana na que a música terá un protagonismo absoluto.
O sábado 13 de xuño, festividade de San Antonio, será unha das xornadas máis completas do programa. Ás 13.00 horas celebrarase a misa solemne na honra do santo patrón e, a continuación, a festa trasladarase ás rúas coa tradicional sesión vermú. Nese momento entrará en escena a Charanga Evaristo, que será a encargada de percorrer a vila poñendo ritmo e ambiente ao mediodía.
A presenza da Charanga Evaristo non se limitará á sesión vermú. A agrupación regresará ás 18.30 horas para protagonizar un animado pasabares e unha intensa sesión de animación musical polas rúas e establecementos hostaleiros da localidade. Trátase dun dos momentos máis participativos das festas, no que veciños e visitantes comparten música, gastronomía e convivencia nun ambiente festivo.
Xa pola noite chegará un dos pratos fortes das patronais coa actuación da París de Noia. A histórica formación verbeneira, referente en Galicia, será a gran protagonista dunha verbena que contará tamén coa presenza do DJ Marcos Fernández e cun sorteo sorpresa preparado pola comisión organizadora.
O domingo 14 de xuño manterá o nivel de actividade desde primeiras horas. A misa solemne das 13.00 horas dará paso ao pasarrúas e á sesión vermú protagonizada pola Banda de Música de Vilatuxe, unha agrupación cunha longa traxectoria que achegará o toque máis tradicional e cultural ás celebracións.
A partir das 17.00 horas chegará un dos actos máis queridos polos veciños e veciñas, e sobre todo pola cativada: a Festa do Rapaz. Esta iniciativa, consolidada como un dos sinais de identidade das patronais, converterá aos nenos e nenas nos grandes protagonistas da tarde, cun amplo programa de xogos, actividades e propostas de lecer especialmente deseñadas para o público infantil. A participación das familias e o ambiente interxeracional fan desta cita unha das máis valoradas dentro do programa festivo.
A clausura das festas chegará ás 19.30 horas coa actuación da orquestra Capitol, acompañada novamente pola discoteca móbil Pirámide XL e por Marcos Kintana, encargados de poñer o broche final a tres días de celebración nos que Rodeiro volverá converterse no gran punto de encontro festivo da comarca do Deza.
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