A Lama aspira ao selo turístico para o Codillo
A cita gastronómica celebra a súa XXIV edición este domingo 14 de xuño cun menú popular de 15 euros e capacidade para máis de mil comensais
Moncho González
O Concello da Lama iniciará os trámites para solicitar a declaración da Festa do Codillo como Festa de Interese Turístico de Galicia, un recoñecemento co que se pretende poñer en valor unha celebración que, tras case un cuarto de século de historia, se consolidou como unha das citas gastronómicas máis destacadas da comarca do Verdugo-Oitavén.
O anuncio foi realizado polo alcalde da Lama, David Carrera, durante a xornada de degustación celebrada para escoller a receita que protagonizará a XXIV edición da festa, que terá lugar este domingo 14 de xuño na Alameda da Lama. O rexedor destacou a importancia que este evento adquiriu ao longo dos anos, converténdose nun auténtico escaparate para a promoción turística e gastronómica do municipio.
O codillo, estofado
A receita tradicional de codillo estofado con guarnición volverá ocupar o papel protagonista nesta nova edición da festa. Así o decidiu o xurado encargado de avaliar as distintas propostas culinarias elaboradas polo Cátering Arelas.
Para acoller a gran afluencia de comensais prevista, a Alameda da Lama contará unha vez máis cunha ampla carpa con capacidade para máis de mil persoas. O menú manterá o mesmo prezo de anos anteriores, 15 euros, e incluirá codillo, pan, bebida, cubertos e o tradicional prato de barro conmemorativo que cada edición se entrega aos asistentes.
Promoción dos produtos galegos de calidade
A festa volverá servir tamén como plataforma de promoción para os produtos galegos amparados por selos de calidade diferenciada. Grazas á colaboración da Consellería do Medio Rural e da Axencia Galega da Calidade Alimentaria (AGACAL), os asistentes poderán coñecer distintas denominacións de orixe e indicacións xeográficas protexidas, reforzando así o compromiso do evento coa gastronomía e a produción agroalimentaria galega.
Desde a organización destacan que esta colaboración contribúe a enriquecer a experiencia dos visitantes e a poñer en valor o traballo dos produtores locais e autonómicos, vinculando a festa coa promoción dos alimentos de calidade elaborados en Galicia.
Un motor para a economía e o turismo local
O Concello da Lama subliña cada ano o importante impacto económico que a Festa do Codillo xera no municipio. A chegada de centos de visitantes tradúcese nun incremento da actividade para a hostalaría, o comercio e os establecementos turísticos da contorna, convertendo a cita nun dos eventos con maior repercusión para a economía local.
Ademais do seu atractivo gastronómico, a celebración constitúe unha oportunidade para dar a coñecer o patrimonio natural, paisaxístico e cultural da Lama, favorecendo a proxección exterior do municipio e reforzando a súa presenza dentro do calendario festivo e gastronómico galego.
Programa de actividades
A programación da XXIV Festa do Codillo combinará gastronomía e animación musical ao longo de toda a xornada. Os actos arrancarán ás 12.00 horas coa actuación do grupo Ventos da Terra, encargado de abrir unha celebración que cada ano reúne a veciños e visitantes nun ambiente festivo e familiar.
Xa pola tarde, a música e a diversión continuarán coa Charanga Noroeste, que percorrerá o recinto a partir das 15.30 horas, mentres que ás 18.00 horas será a quenda do espectáculo músico-teatral «Noutrora», da compañía Catro Ventos, que porá o broche final a unha edición que aspira a seguir medrando e a dar un novo paso cara ao recoñecemento oficial como Festa de Interese Turístico de Galicia.
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