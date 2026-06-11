La Vinoteca Topos de Vigo acogerá el próximo jueves 18 de junio una cata de vinos nacionales con maridaje especial

La Vinoteca Topos se ha convertido en un punto de referencia para los amantes del vino y de la buena gastronomía en la ciudad de Vigo, con una animada agenda de eventos pensados para disfrutar no solo de la enología, sino de un buen rato en compañía.

Si aún no ha podido vivir en primera persona uno de estos encuentros, apunte en el calendario la siguiente fecha: el jueves 18 de junio, Topos, situada en el número 38 de la calle Vía Norte (a un paso del Centro Comercial Vialia), acogerá una nueva cata exclusiva con maridaje especial. Esta vez, los asistentes recorrerán diferentes territorios de España a través del vino, con etiquetas Denominación de Origen Madrid, La Rioja o Ribera del Duero.

La cita está organizada por Vinoteca Topos y su distribuidora oficial, Tomás Fernández, pero la experiencia estará a cargo, en esta ocasión, de la bodega de Alma Carraovejas, compañía especializada en la difusión del patrimonio vitivinícola y su cultura.

Cata Alma Carraovejas: la selección

La cata programada para el próximo jueves empezará a las 20:30 horas y el elemento protagonista, como no podía ser de otra forma, será el vino. Se servirán seis variedades diferentes. Por un lado, el público podrá degustar O Gran Mein Blanco, vino D.O. Ribeiro y el único gallego de la velada, que goza de una textura fresca y cremosa en boca y un aroma expresivo y elegante. En la variedad de blancos, estará también presente el Ossian, procedente de Castilla y León.

Instalaciones de la Vinoteca Topos, en Vigo. / JOSE LORES

En cuanto a los tintos, se disfrutará de los matices del vino 30.000 maravedíes, D.O. Madrid; el vino Aiurri Landua, Denominación de Origen Calificada Rioja; y, por parte de la D.O. Ribera del Duero, se servirá el intenso vino tinto Pago de Carraovejas y el Milsetentayseis, elaborado con uva Tempranillo y Albillo.

Para finalizar la parte de bebidas, se concluirá la cata con una copa del champagne Charles Heideck Brut Réserve.

Para acompañar

Estos vinos de alta calidad estarán maridados por platos diseñados para potenciar su sabor y su textura, elevando la experiencia de la cata al siguiente nivel. Desde Vinoteca Topos han preparado un menú que abre boca con una tabla quesos y Jamón bellota ibérico y una tosta de anchoa Solano Arriol.

Para continuar la degustación, los asistentes tomarán un taco de cocido y después podrán elegir entre un canelón trufado de rabo de toro o carrillera al oporto con crema de patata y crujiente de puerro. El broche final llegará con el postre, una refrescante crema de limón.

Si le interesa asistir a esta experiencia única de enogastronomía, puede reservar su plaza a través del teléfono 986 23 69 89 o en la página web de Vinoteca Topos. El precio es de 95 euros por comensal. ¡No se lo pierda!