Ribera Povisa incorpora el robot Da Vinci Xi de cirugía robótica

Ribera Povisa da un paso decisivo en la innovación quirúrgica con la incorporación del sistema de cirugía robótica Da Vinci Xi, que inicia su actividad en la especialidad de Urología bajo la dirección del doctor Manuel Ruibal, referente nacional en este ámbito.

Las ventajas de la cirugía robótica están ampliamente contrastadas. La mayor precisión durante las intervenciones, junto con la reducción de complicaciones y una recuperación más rápida para los pacientes, consolidan esta tecnología como un avance clave en la práctica quirúrgica actual.

Sin embargo, tal y como destaca el doctor Manuel Ruibal, especialista en urología robótica, «el factor humano sigue siendo determinante: el robot no toma decisiones, sino que ejecuta las indicaciones del cirujano. El éxito depende, en gran medida, de la experiencia y la destreza del profesional». El Dr. Ruibal inició su actividad en cirugía robótica en 2014 y acumula más de 2.000 intervenciones realizadas con esta tecnología.

Recientemente distinguido con el Premio Pontevedrés del Año en la categoría de Investigación, Ciencia y Universidad, el doctor Ruibal es considerado uno de los urólogos más destacados a nivel nacional.

«En Ribeira Povisa apostamos por profesionales de referencia internacional y por tecnología de última generación»

En esta nueva etapa, trabajará como experto en robótica, en estrecha colaboración con el equipo del servicio de Urología de Ribera Povisa, reforzando así la capacidad asistencial del centro.

Por su parte, la directora gerente del hospital, la doctora Ángela Guerra, subraya que «en Ribera Povisa apostamos por incorporar a profesionales de referencia internacionales y por integrar tecnología de última generación. La llegada de la cirugía robótica de la mano del doctor Ruibal es una excelente noticia para Povisa, no solo por su impacto asistencial, sino también por su contribución a la formación de especialistas en este ámbito».

El programa de cirugía robótica se inicia en Urología, con previsión de extenderse progresivamente a otras especialidades como cirugía general y ginecología.

«La robótica ha supuesto una auténtica revolución en la práctica quirúrgica. En poco más de una década hemos pasado de la cirugía abierta a la laparoscópica y, posteriormente, a la robótica, que representa hoy el máximo nivel de excelencia», añade el doctor Ruibal.

Formación y desarrollo

Además del avance asistencial, la implantación de la cirugía robótica tiene un fuerte componente formativo. «Para los cirujanos, el robot supone al mismo tiempo un estímulo y un reto. Permite mejorar significativamente los resultados, pero también exige un alto nivel de preparación y autoexigencia», explica Ruibal.

En este contexto, el grupo SUTURO, liderado por el propio doctor Ruibal, trabajará junto al equipo del hospital en un plan de desarrollo de la cirugía robótica en el ámbito urológico, con el objetivo de convertir a Ribera Povisa en el centro privado de referencia en robótica.

Asimismo, se impulsará la creación de un programa estructurado de formación en cirugía robótica adaptado a distintos niveles de especialización. «Actualmente no existe una formación reglada suficientemente desarrollada en este campo. Nuestra intención es cubrir esta necesidad y contribuir a la capacitación de nuevos especialistas», añade.

La incorporación del robot Da Vinci Xi, junto con la experiencia del equipo médico de Ribera Povisa, permitirá ofrecer a los pacientes una cirugía de máxima precisión, con elevados estándares de seguridad y mejores resultados clínicos.

En definitiva, la combinación de innovación tecnológica y talento humano consolida una medicina personalizada de excelencia, orientada a que los pacientes recuperen su calidad de vida en el menor tiempo posible.