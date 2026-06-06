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Un verano a todo ritmo en Vigo con las Aulas de Música nas Bandas

Cursos de música para niños, jóvenes y adultos en las Aulas de Música nas Bandas

Aulas de Música nas Bandas.

Aulas de Música nas Bandas. / Jose Lores

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B. C.

El verano es una época ideal para hacer una pausa, desconectar de la rutina o mejor aún, para reconectar con aquello que despierta la pasión y la creatividad. Este año, se presenta una propuesta diferente: acercarse al mundo de la música.

La música no es solo entretenimiento. Es una herramienta poderosa para el desarrollo personal: estimula la imaginación, fomenta la creatividad y fortalece habilidades cognitivas y emocionales. Además, está al alcance de todos, sin importar la edad, la experiencia o la disponibilidad horaria.

Las Aulas de Música nas Bandas son una iniciativa impulsada por la Federación de Bandas de Música Populares de Vigo, con el apoyo del Concello de Vigo, que busca acercar la enseñanza musical a toda la ciudadanía. Este proyecto ofrece una oportunidad única para iniciarse o continuar la formación musical gracias a una red de nueve escuelas activas durante todo el año, con horario completamente adaptables y una oferta abierta a todos los niveles y edades. Cualquier persona que desee comenzar a practicar un instrumento puede.

Las Aulas de Música nas Bandas ofrecen formación instrumental en una amplia variedad de especialidades. Entre las materias disponibles se encuentran oboe, flauta, fagot, clarinete, saxofón, trompa, trompeta, trombón, bombardino, tuba, percusión, violonchelo, contrabajo, piano, gaita, guitarra y acordeón. Además, se fomenta el desarrollo vocal mediante clases específicas de entonación y la participación en un coro infantil.

Todo el alumnado recibe formación en lenguaje musical y tiene la posibilidad de vivir la experiencia de tocar en grupo, a través de su integración en las bandas infantiles, juveniles o senior,

Y es que un elemento clave en la metodología es la interpretación musical en grupo. Más allá del aprendizaje técnico individual, se promueven valores fundamentales como la socialización, el respeto, la empatía y el trabajo en equipo. Tocar en grupo una a quienes comparten una misma pasión, generando experiencias significativas dentro y fuera del aula.

La estructura de los cursos está diseñada para adaptarse a las necesidades de cada persona. Los horarios son completamente flexibles, está abierto todos los días de la semana y todo el año, lo que permite compaginar la formación musical con otras actividades, sean laborales, familiares o de ocio.

Este verano, las Aulas de Música nas Bandas de Vigo abren sus puertas para que más personas puedan descubrir, a través de la música, una forma distinta de crear, expresarse y compartir.

Teléfonos de contacto

Matamá 610887916

Valladares 657969653

Beade 663527524

Coruxo 672106120

Candeán 687202268

Cabral 669146394

San Miguel de Oia 619819152

Bembrive 678635615

Delicias de Caiero 617883609

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