SEK-Atlántico: donde la etapa infantil se convierte en el verdadero motor del aprendizaje
En SEK-Atlántico, la etapa infantil se convierte en el verdadero motor del aprendizaje, combinando «calidad pedagógica, sensibilidad y visión internacional»
Elegir el primer colegio es, para cualquier familia, una decisión tan relevante como emocional. A los tres años, las preguntas se acumulan: ¿estará bien cuidado?, ¿será feliz?, ¿cómo vivirá sus primeros aprendizajes? En este momento clave, SEK-Atlántico —centro privado internacional bilingüe ubicado en Poio— ofrece una respuesta clara: la Educación Infantil no es una antesala, sino el auténtico punto de partida.
Lejos de considerarla una etapa de transición, el colegio la concibe como un periodo educativo completo, exigente y determinante. Es en estos primeros años donde se construyen los pilares del desarrollo integral: la seguridad emocional, la curiosidad por aprender y la capacidad de relacionarse con el mundo.
«Diseñamos la Educación Infantil combinando calidad pedagógica, sensibilidad y visión internacional», señala Ana Iglesias, coordinadora de Educación Infantil y Educación Primaria.
El modelo, dentro del marco del programa de Escuela Primaria del Bachillerato Internacional no solo implica el aprendizaje de una segunda lengua, sino que transforma el aprendizaje en una experiencia activa y significativa. La curiosidad innata del niño se convierte en el motor que impulsa su crecimiento, favoreciendo el desarrollo de la autonomía y la confianza.
Uno de los pilares diferenciales del centro es su concepción del espacio. Las aulas y entornos exteriores no son escenarios neutros, sino auténticos aliados pedagógicos. Basados en metodologías innovadoras y avaladas internacionalmente, invitan a la experimentación y al aprendizaje activo. El contacto diario con la naturaleza aporta un valor esencial: aprender desde la experiencia directa, desde lo vivido.
En paralelo, el bienestar emocional ocupa un lugar central. Programas específicos como RULER permiten a los niños reconocer, comprender y gestionar sus emociones desde edades tempranas, en un entorno seguro y afectivo. Este acompañamiento se refuerza con un equipo especializado y una atención personalizada que respeta los ritmos individuales de cada alumno.
La dimensión internacional se integra de manera natural en la vida cotidiana del centro. El aprendizaje de idiomas se desarrolla en contextos reales facilitando no solo la adquisición lingüística, sino una mentalidad abierta, empática y global.
Porque elegir bien desde el principio no es solo asegurar su educación: es ofrecerles confianza, felicidad y las herramientas para construir su propia historia.
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