¿Está bien protegida tu pyme sin un seguro de vida?

«Los seguros de vida son necesarios para una empresa, no so n un capricho», afirma Jesús Costas, asesor financiero y administrador de Gallaecia Asesores, empresa que gestiona desde hace 20 años la oficina de Mapfre de Moaña y, ahora también, la nueva oficina que abrirán este mes para estar más cerca de sus clientes de Domaio-Vilaboa. Y es que con este servicio no solo se está protegiendo la vida del empresario, se está asegurando la continuidad de la empresa en sí.

Aunque en nuestro país no existe una «cultura aseguradora» firme, estas pólizas dan una cobertura financiera a autónomos y pymes que puede ser clave en situaciones donde la actividad de la empresa está en riesgo.

Por ejemplo, en sociedades formadas por 2 socios (un modelo muy habitual), cuando uno de ellos sufre una incapacidad o fallece de manera repentina, una buena cobertura aseguradora brinda a sus socios y a la empresa «tiempo» y «liquidez». Tiempo para encontrar de nuevo el equilibrio tras la ausencia de una persona importante, y liquidez para que la propia empresa tenga recursos suficientes paras seguir haciendo frente a la nueva etapa e incluso poder adquirir las acciones del socio saliente.

De este modo, estaremos evitando también posibles conflictos derivados de la incorporación de herederos con escasa formación que pudieran alterar el funcionamiento «normal» de la empresa.

Como explica Jesús Costas, una adecuada planificación financiera debe servir para asumir también «despidos o gastos imprevistos» pudiendo ser la propia empresa «tomadora y beneficiaria».

Además, debe permitir apostar, de manera sostenible, por distintas opciones de aumento de salario, con el menor incremento de coste, como son los seguros de salud colectivos (tomadora, empresa-asegurados, trabajadores) o los premios a la fidelidad para empleados considerados estratégicos a quienes la ley garantiza exenciones especiales al recibir importes incluidos en acuerdos privados con duración a partir de 2 años y 1 día.

La estabilidad del personal y su implicación en un buen clima laboral es clave para el futuro de la empresa.

Campaña «Tú te vienes»

Para facilitar nuevas contrataciones, Mapfre Moaña tiene en marcha una acción comercial específica para seguros de vida para particulares, autónomos y empresas. Consiste en igualar el precio de la «competencia» si ya lo tienen, regalando además un mes gratis. Los expertos de Mapfre se encargan de estudiar cada caso para brindar una propuesta personalizada, manteniendo el nivel de protección que ya se tenga y reduciendo el coste.