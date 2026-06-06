La oposición: una vía segura en cualquier peldaño de la escala formativa

En toda Galicia se ha celebrado la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), una época marcada por la incertidumbre y los nervios que imperan entre los adolescentes, que afrontan una de las primeras grandes decisiones de sus vidas. Sin embargo, más del 50% de los estudiantes de Bachillerato no tienen claro qué quieren estudiar.

En España, la cultura popular establece que el alumno que finaliza la educación secundaria postobligatoria debe optar por una carrera universitaria, en la que pasará al menos cuatro años. Es la vía más habitual entre los estudiantes, pero la realidad es más compleja.

Una parte de la población desconoce todas las salidas laborales disponibles a través de sus estudios, ya sea mediante formación universitaria, profesional u oposición. Esta última suele ser la más olvidada, pese a que puede ofrecer mayor estabilidad profesional y económica a largo plazo.

Además, este paso puede darse en cualquier etapa de la vida y el acceso a un cuerpo concreto no implica estancamiento laboral. La función pública permite progresar dentro de la Administración mediante promoción vertical u horizontal, aunque este aspecto suele pasar desapercibido para muchas personas.

«Creemos que esto se debe a una falta de conocimientos sobre este tipo de procesos selectivos», señalan desde Academia Postal 3 como origen del problema.

Existe la creencia de que el funcionariado desempeña únicamente un trabajo de oficina, cuando en realidad esta visión es totalmente errónea. Hoy en día existen cuerpos para todo tipo de perfiles y formaciones, por lo que la oposición es esa puerta de entrada a una amplia variedad de profesiones.

La ventaja de esta vía profesional es que ofrece de forma constante nuevas oportunidades de acceso, como refleja cada año la Oferta de Empleo Público. En 2026 se han superado las 37.000 plazas a nivel nacional, con más de 27.000 en la Administración General del Estado y cerca de 10.000 en las fuerzas y cuerpos de seguridad. Esta tendencia también se repite en comunidades como Galicia, donde la Xunta ha ofertado más de 1.200 plazas.

El camino de la oposición no es sencillo, por lo que resulta clave contar con un equipo docente que facilite el aprendizaje con herramientas y metodología adecuadas.

«Llevamos más de 52 años acompañando a nuestros alumnos en este proceso porque sabemos que la preparación marca la diferencia», señalan desde Postal 3, academia que destaca con una tasa superior al 40% de aprobados gracias a su método Full Training, un sistema integral diseñado para cubrir las necesidades del alumnado desde el primer día.