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Festa da Carne ao Caldeiro e Bola con Torresmos

O sabor das feiras de sempre regresa á Gouxa

A Festa da Carne ao Caldeiro e Bola con Torresmos, no Concello de Dozón, acada este domingo a súa trixésima edición

A cita gastronómica de Dozón, na edición pasada.

A cita gastronómica de Dozón, na edición pasada. / Concello de Dozón

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Moncho González

Hai pratos que non precisan presentación. Chega con ver o vapor saíndo do caldeiro, as patacas e a carne tenra para entender por qué cada mes de xuño centos de persoas se achegan á Gouxa. O que comezou como unha celebración ligada á tradición feiral de Dozón converteuse nunha das citas gastronómicas máis esperadas da comarca de Deza.

Este domingo 7 de xuño, a parroquia da Gouxa acollerá a trixésima edición da Festa da Carne ao Caldeiro e Bola con Torresmos, unha convocatoria que leva xa tres décadas reivindicando unha forma de cociñar e compartir mesa profundamente vencellada ao rural galego.

A carne ao caldeiro forma parte da memoria colectiva de xeracións enteiras. Durante décadas foi o prato estrela das feiras de gando, das romarías e das grandes xuntanzas populares. Elaborada con materias primas sinxelas e unha cocción lenta, representa unha cociña sen artificios, baseada na calidade do produto e no respecto polos tempos. Acompañada de patacas cocidas e aderezada con aceite, allo e pemento, segue sendo unha das receitas máis apreciadas do interior de Galicia.

Xunto á carne, a protagonista da festa é a tradicional bola con torresmos, unha combinación que mantén intacto o seu atractivo co paso dos anos. O pan, cocido ao estilo tradicional, e os torresmos crocantes forman unha parella inseparable que continúa conquistando tanto aos visitantes habituais como a quen descobre a celebración por primeira vez.

A programación volverá ter como escenario o recinto feiral da Gouxa, un espazo que conserva a esencia das antigas feiras que marcaron a historia económica e social desta zona. Non é casualidade que a festa se celebre aquí. A Gouxa leva séculos sendo punto de encontro para comerciantes, gandeiros e veciños, converténdose nun dos símbolos máis recoñecibles do concello.

A xornada contará ademais cunha degustación gratuíta de torresmos a partir das 12.30 horas, unha iniciativa que cada ano reúne a numerosos asistentes arredor dun dos produtos máis populares da gastronomía tradicional. A música tamén terá presenza durante toda a celebración, contribuíndo a crear ese ambiente festivo que caracteriza o evento.

Trinta edicións despois, a Festa da Carne ao Caldeiro e Bola con Torresmos segue demostrando que as mellores propostas gastronómicas non necesitan reinventarse constantemente. Ás veces abonda cun bo produto, unha receita transmitida de xeración en xeración e a vontade de reunir a veciñanza arredor dunha mesa.

Este domingo 7 de xuño, a Gouxa volverá encherse, como ven facendo desde hai 30 anos, de aromas e conversas. Unha oportunidade perfecta para degustar un dos pratos máis representativos da cociña popular galega e para comprobar que hai costumes que conservan intacta toda a súa capacidade de convocatoria.

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