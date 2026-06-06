O sabor das feiras de sempre regresa á Gouxa
A Festa da Carne ao Caldeiro e Bola con Torresmos, no Concello de Dozón, acada este domingo a súa trixésima edición
Moncho González
Hai pratos que non precisan presentación. Chega con ver o vapor saíndo do caldeiro, as patacas e a carne tenra para entender por qué cada mes de xuño centos de persoas se achegan á Gouxa. O que comezou como unha celebración ligada á tradición feiral de Dozón converteuse nunha das citas gastronómicas máis esperadas da comarca de Deza.
Este domingo 7 de xuño, a parroquia da Gouxa acollerá a trixésima edición da Festa da Carne ao Caldeiro e Bola con Torresmos, unha convocatoria que leva xa tres décadas reivindicando unha forma de cociñar e compartir mesa profundamente vencellada ao rural galego.
A carne ao caldeiro forma parte da memoria colectiva de xeracións enteiras. Durante décadas foi o prato estrela das feiras de gando, das romarías e das grandes xuntanzas populares. Elaborada con materias primas sinxelas e unha cocción lenta, representa unha cociña sen artificios, baseada na calidade do produto e no respecto polos tempos. Acompañada de patacas cocidas e aderezada con aceite, allo e pemento, segue sendo unha das receitas máis apreciadas do interior de Galicia.
Xunto á carne, a protagonista da festa é a tradicional bola con torresmos, unha combinación que mantén intacto o seu atractivo co paso dos anos. O pan, cocido ao estilo tradicional, e os torresmos crocantes forman unha parella inseparable que continúa conquistando tanto aos visitantes habituais como a quen descobre a celebración por primeira vez.
A programación volverá ter como escenario o recinto feiral da Gouxa, un espazo que conserva a esencia das antigas feiras que marcaron a historia económica e social desta zona. Non é casualidade que a festa se celebre aquí. A Gouxa leva séculos sendo punto de encontro para comerciantes, gandeiros e veciños, converténdose nun dos símbolos máis recoñecibles do concello.
A xornada contará ademais cunha degustación gratuíta de torresmos a partir das 12.30 horas, unha iniciativa que cada ano reúne a numerosos asistentes arredor dun dos produtos máis populares da gastronomía tradicional. A música tamén terá presenza durante toda a celebración, contribuíndo a crear ese ambiente festivo que caracteriza o evento.
Trinta edicións despois, a Festa da Carne ao Caldeiro e Bola con Torresmos segue demostrando que as mellores propostas gastronómicas non necesitan reinventarse constantemente. Ás veces abonda cun bo produto, unha receita transmitida de xeración en xeración e a vontade de reunir a veciñanza arredor dunha mesa.
Este domingo 7 de xuño, a Gouxa volverá encherse, como ven facendo desde hai 30 anos, de aromas e conversas. Unha oportunidade perfecta para degustar un dos pratos máis representativos da cociña popular galega e para comprobar que hai costumes que conservan intacta toda a súa capacidade de convocatoria.
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