Imaxinatea Escuela de Teatro abre la matrícula para sus cursos de verano y la formación anual en Vigo
Imaxinatea Escuela de Teatro, ubicada en el centro de la ciudad, ofrece formación en interpretación, expresión corporal e improvisación para niños, jóvenes y adultos, con metodologías prácticas y participativas
Imaxinatea Escuela de Teatro, situada en pleno centro de Vigo, mantiene abierto el plazo de inscripción para sus cursos intensivos de verano y para su programación de formación continuada del próximo curso.
La escuela desarrolla una propuesta formativa dirigida a niños, jóvenes y adultos, utilizando el teatro como herramienta para potenciar la creatividad, la comunicación, la confianza personal y el trabajo en equipo. Quienes buscan una escuela de teatro en Vigo encuentran en Imaxinatea un espacio donde aprender interpretación, expresión corporal, improvisación y técnica vocal a través de una metodología práctica y participativa.
Entre las actividades de verano destacan los cursos intensivos de teatro para todas las edades y los campamentos teatrales dirigidos al público infantil y juvenil. Estas propuestas permiten acercarse a las artes escénicas de una forma dinámica, independientemente de la experiencia previa de los participantes.
Durante el invierno, la escuela de teatro en Vigo desarrolla programas de formación continuada adaptados a diferentes niveles y edades, desde iniciación hasta grupos avanzados, ofreciendo un espacio donde aprender, crear y disfrutar del teatro en un ambiente cercano y participativo.
Desde la dirección de la escuela destacan que su principal objetivo es favorecer el desarrollo personal y artístico de cada alumno, fomentando la expresión, la imaginación y la capacidad de comunicación a través de las artes escénicas.
Para más información e inscripciones: www.imaxinatea.es, contacto@imaxinatea.es, y el teléfono 986 120 024.
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