Expertos apuestan por la renta variable para 2026

El Círculo de Empresarios de Vigo acogió este martes la jornada ‘Decisiones que crean valor. Invertir entendiendo tus emociones’, organizada por el BBVA y en la que analistas y profesionales de banca privada analizaron el contexto actual y las posibilidades de inversión, además de impulsar dinámicas para ser conscientes de cómo el entorno nos condiciona a la hora de fijar apuestas financieras.

El acto estuvo conducido por Enrique de la Fuente, director de zona Galicia Sur de BBVA, que afirmó que los clientes «minusvaloramos nuestros conocimientos como inversores» y tenemos como principal sesgo la influencia social a la hora de invertir. Por ello, consideró clave el papel del equipo de banca privada para acompañar al inversor en la toma de decisiones, que muchas veces entroncan con sus proyectos personales, ofreciendo para ello «un cóctel de cercanía personalización, asesoramiento, digitalización e innovación a su servicio».

El punto fuerte de la jornada fue una mesa redonda en la que participaron Álvaro Manteca, responsable de Estrategia y Análisis de Mercados de Banca Privada de BBVA; Leonardo Fernández, director general de Schroders, y Marina Pérez Razquin, directora de Banca Privada de la Territorial Noroeste de BBVA.

Todos coincidieron en señalar, con ayuda del público, que pudo interaccionar a través de sus dispositivos móviles respondiendo a una serie de preguntas formuladas, que el mayor riesgo que condiciona actualmente las inversiones es la geopolítica. «El resto de riesgos, como el inflacionario o el de recesión emanan de él», apuntaba Álvaro Manteca, que señaló que la expectativa es que conflictos como el que mantienen EEUU e Irán «se vayan normalizando, porque no hay incentivos claros para ninguno de los dos actores».

Encuentro organizado por BBVA. / Alba Villar

De todas formas, estima que, de normalizarse «va a tener un impacto muy limitado en el crecimiento. Eso sí, tampoco vamos a tener el precio del petróleo en 65 euros», apuntó. El conflicto sí que se hará notar en la inflación de la zona euro que será significativamente más alta en 2026, pero «con margen de normalización en el 2027», añadió el experto, que señaló a la renta variable como su «principal apuesta» para 2026.

«Hay incertidumbre a corto plazo, pero muy buenas perspectivas a medio», indicó el responsable de Estrategia y Análisis de Mercados de Banca Privada de BBVA, en gran medida relacionadas con la inversión en Inteligencia Artificial (IA). También incidió en la necesidad de invertir en Europa para contar con mayor soberanía en todos los sectores y defendió que los ciclos alcistas marcados por la inversión «son más productivos que los que están impulsados por el consumo».

Leonardo Fernández, director general de Schroders, también coincide en señalar la «cantidad ingente» que los «siete magníficos» van a invertir en IA y el efecto bola de nieve que esto tendrá en otras empresas. En este sentido, puso en valor el papel de los mercados privados, entendidos como empresas que no cotizan en bolsa y su acceso a tendencias «que no están disponibles en los mercados hasta que salen a bolsa», destacando que tiene acceso «a más de 300 millones de empresas» frente a las 50.000 empresas cotizadas que existen actualmente en todo el mundo.

En su intervención quiso acabar con el miedo «que nos hace tomar malas decisiones» y con mitos extendidos como que invertir en máximos es una mala idea. «Siempre pensamos que invertir en máximos es lo peor que podemos hacer, pero la historia nos demuestra que la rentabilidad es mayor cuando invertimos en máximos. No siempre hay que intentar dar con el mejor punto de entrada», apuntó.

Por su parte, Marina Pérez Razquin, directora de Banca Privada de la Territorial Noroeste de BBVA, aprovechó para destacar el crecimiento previsto de la economía española en 2026, del 2,4% «por encima de la media de la UE», y el 2,3% de Galicia «medio punto porcentual por encima de su media histórica en los últimos años», que fue del 1,8%. También señaló algunos de los retos a los que se enfrentan la banca privada y los 30 banqueros especializados con que cuenta el BBVA en Galicia, como son la transición generacional en los patrimonios familiares y la captación de los jóvenes. «Tratamos de buscar la mejor forma de acercarnos a las nuevas generaciones, que están muy influenciadas por las redes sociales».

A este respecto, señaló la importancia de apoyarse en un equipo profesional para la toma de decisiones que ayude a aislar «el ruido» de las recomendaciones de inversión. En cuanto a la transición, puso en valor la creación de una unidad de banca privada internacional para no residentes que, en el caso de Galicia facilita la gestión de patrimonios de los cientos de gallegos que viven en el exterior.

La jornada se completó con una ponencia sobre fiscalidad a cargo de José Pardo, planificador patrimonial de la Territorial Noroeste, y una dinámica con Julián Rincón, responsable de Behavioral Economics en BBVA, en la que a través de juegos y de una forma divertida los inversores conocieron algunos de los condicionantes que pueden interferir en sus decisiones.