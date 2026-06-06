El centro «excelente» se encuentra en Vigo

En un contexto sociodemográfico complejo, donde la caída generalizada de la natalidad obliga a reajustar las aulas en toda la comunidad, existe un centro educativo en el barrio de Coia de Vigo que rompe la norma y camina a contracorriente: el Colegio Montesol.

El centro se encuentra en lo que solo se puede definir como un momento «dulce», avalado por una avalancha de premios y reconocimientos institucionales que han tenido su reflejo directo en las aulas: para el próximo curso, la previsión de matrícula de nuevo alumnado no solo se mantiene, sino que experimenta un crecimiento notable. ¿El secreto? Un Proyecto Educativo transversal, ambicioso y profundamente humano que acaba de ser coronado con el máximo reconocimiento a la «excelencia educativa» en Galicia.

Este galardón autonómico, otorgado por CECE-Galicia, Federación Autonómica de Centros de Enseñanza, confirma que el modelo pedagógico del Montesol no es fruto de la casualidad, sino de un esfuerzo sostenido por ofrecer una formación integral. El premio a la excelencia sitúa al colegio en la vanguardia de la comunidad, pero lejos de ser un hecho aislado, parece haber sido el detonante de una racha imparable de éxitos.

Ciencia, clima y talento matemático

La prueba de que el centro funciona a pleno rendimiento en todas sus áreas llegó apenas 24 horas después de recibir el premio autonómico. Sin tiempo casi para asimilar la noticia, el colegio se alzaba con el Premio del Público en la feria de ciencias CINVIGO, una prestigiosa cita científica organizada por el centro de investigación CINBIO. Este reconocimiento, otorgado de forma directa por los asistentes, demostró la enorme capacidad de los alumnos para comunicar, divulgar y apasionar con la ciencia.

Ganadores en CINVIGO. / FdV

Y es que el fomento de las vocaciones científicas y el cuidado del entorno ambiental son pilares indiscutibles del día a día del colegio. Este mismo curso, el centro ha sido nombrado «Meteoescolas excelente», un distintivo que premia el riguroso y didáctico trabajo que la comunidad escolar desarrolla en torno a su propia estación meteorológica, en colaboración con Meteogalicia, integrando la recogida de datos y el análisis climático de forma transversal en el currículo.

Este ecosistema de exigencia y motivación también da sus frutos en el plano individual. Este año, una alumna del centro superó con éxito la fase local de la Olimpiada Matemática, convirtiéndose en una de las selectas representantes de los centros educativos de Vigo en la gran final gallega. Un hito que demuestra que el talento lógico-matemático encuentra aquí el terreno perfecto para florecer.

Líderes nacionales en conciencia social

Sin embargo, para la dirección del centro, los éxitos académicos se quedarían «cojos» si no fuesen acompañados por una sólida formación en valores. El pasado miércoles, el Montesol vivió uno de los momentos más emotivos de su historia reciente con la celebración, en las instalaciones del Hospital Álvaro Cunqueiro, el décimo aniversario de su emblemático «Programa Salvavidas».

Esta iniciativa, enmarcada dentro del Plan Proxecta de la Consellería de Educación de la Xunta y coordinada con la Axencia de Doazón de Órganos e Sangue (ADOS), ha convertido al colegio en un centro líder y referente nacional en la sensibilización y concienciación social sobre la donación de órganos. A lo largo de una década, el alumnado se ha transformado en activos agentes de concienciación ciudadana.

El director del Colegio Montesol, Javier Ojea, resume la filosofía que impulsa este y otros proyectos con una declaración de intenciones clara: «Sentimos la obligación moral de darle a nuestro alumnado la oportunidad de que vivan experiencias realmente significativas, tanto en lo pedagógico como en lo humano».

Un ecosistema educativo global y digital

Al adentrarse en el día a día del Montesol, se comprende rápidamente que estamos ante un engranaje perfecto donde se trabajan todos los ámbitos del desarrollo infantil y juvenil. Mientras los más pequeños aprenden sobre sostenibilidad y biodiversidad a través de la huerta escolar, otros compañeros se asoman al mundo a través de los potentes proyectos de internacionalización en los que el centro está inmerso.

La innovación metodológica también tiene nombre propio en el ámbito tecnológico. El colegio presume de ser el único centro de Galicia que ha obtenido la certificación internacional como «Google Reference School». Aquí la tecnología responde a un criterio estrictamente pedagógico, como matiza Jose Enrique Marra, jefe de estudios y principal valedor del Proyecto Digital del centro: «No nos volvemos locos con la tecnología, ya que la consideramos una herramienta más, pero cuando la usamos lo hacemos muy bien».

La capacidad de comunicación del alumnado se sigue potenciando a través de medios creativos y profesionales: el centro se acaba de adherir al programa “Faro da Escola”, una plataforma idónea para que los jóvenes den sus primeros pasos en el periodismo escrito y comprendan el valor de la información en la sociedad actual. También comienza a andar la radio escolar, donde los estudiantes podrán debatir, entrevistar y divulgar sus propios contenidos.

Y fruto del inconformismo y autoexigencia del centro, esta misma semana se conocía un nuevo éxito para el Colegio Montesol: el «Premio Galicia», enmarcado en un programa de educación medioambiental. En definitiva, los reconocimientos cosechados a lo largo de este curso histórico no son metas, sino las consecuencias lógicas de un proyecto que entiende la educación como un viaje completo. Ciencia, humanismo, tecnología, conciencia social y ecología se dan la mano en un centro que no solo crece en números, sino que se consolida como el faro educativo de la ciudad.

El futuro ya se estudia aquí, en el Colegio Montesol.